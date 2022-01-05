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Ce midi c'est tenue comme chaque année depuis son lancement en 2022 la présentation "spécial été" du jeu mobile Goddess of Victory: NIKKE qui a révélée les nouvelles unités saisonnières limités, des Nikkes déjà connues mais ici habillées en bikini et autres accessoires estivaux.Voici le récapitulatif des annonces, à commencer par le trailer de l'évènement saisonnier 2026, "Wave to You".Le commandant et Rapi participent à une expédition menée par Marciana qui emmène son groupe en voyage de fin d'études. Ils sont rejoint par le groupe de Cendrillon, toujours en quête de retrouver les Nikkes jumelles Hansel et Gretel.Les 2 nouvelles unités saisonnières 2026 sont les versions bikini de la pèlerine Cendrillon et Marciana l'enseignante à l'école du CMRR. Contrairement aux apparences, Cendrillon a 2 maillots de bain mais seul le premier sera effectif en jeu.Marciana "Etude Marine" est de type attaquant, Burst III et élément Fer, utilisant un fusil d'assault. Cendrillon "Vague Crystaline" est elle aussi type attaquant, Burst III et élément Fer, utilisant une mitrailleuse.La Petite Sirène aura droit elle a un second tirage de costume. Cette fois si habillée en bikini, elle pose avec des bulles à l'effigie de ses camarades.Si le costume bikini de Naga est déjà connu comme étant le costume du passe du mois de juillet, Tia sa partenaire à l'école du CRMM aura elle aussi droit à son bikini via le passe saisonnier à l'évènement.Et juste pour le plaisir, voici Syuen la boss de Missilis en maillot de bainJe vous passe les informations sur le mini-jeu et le boss Rapture de l'évènement. Shift Up fait une nouvelle fois appel au studio d'animation A-1 Pictures pour la production d'une vidéo animée pour l'évènement saisonnier Wave to You.Autres informations : 4 nouveaux objets favoris seront introduit, ici pour booster les Nikkes Phantom, Sucre, Rosanna et Flora. Les skins limités des précédents évènement saisoner estivaux reviendront dans la boutique durant un temps limité pour ceux qui les ont raté. Et enfin les 2 unités saisonnières de l'an dernier, Electre et Dorothy dans leur maillots de bains, reviendront dans leur bannière spéciale respective.Enfin, la collaboration pour septembre est confirmé pour être avec la série Persona habituée aux collaborations notamment avec les personnages de son 5e opus, et on savait déjà avec le leak d'hier soir que ce sera avec Persona 3, Persona 4 et Personage 5, donc a priori 1 personnage par jeu (car c'est toujours 3 personnages invités, dont un offert, par collaboration avec le jeu NIKKE).La spéculation aura bon train pour savoir qui représentera respectivement Persona 3 et Persona 4, mais en espérant que Shift Up ait la main sur Panther alias Ann Takamaki pour représenter Persona 5(et là c'est Futaba Sakura... haha).Pour revoir le livestream en entier, présenté par le trio comique de l'escouade Matis :