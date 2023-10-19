Nouveau trailer pour Sekiro No Defeat, le film d'animation tiré du jeu d’action-aventure Sekiro: Shadows Die Twice.
Entièrement en 2D et dessiné à la main par le studio Qzil.la, le long-métrage sortira dans un premier temps au Japon à partir du 4 septembre pour une durée de trois semaines.
SynopsisNous sommes à l'époque Sengoku.
Le Japon est divisé en de nombreux États indépendants en proie à une guerre incessante. Au cœur de ce chaos se trouve Ashina, une terre sacrée empreinte de mystères anciens. Vingt ans après qu'Isshin Ashina, le Saint de l'Épée, eut repris le contrôle de la région lors d'un coup d'État brutal, une nouvelle menace surgit de l'intérieur.
Désespéré de protéger sa patrie, Genichiro, le petit-fils d'Isshin, se tourne vers des pouvoirs interdits. Le seul espoir réside dans un garçon kidnappé — l'Héritier divin — et son protecteur silencieux : un fidèle shinobi connu uniquement sous le nom de Sekiro.