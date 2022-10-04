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Vos jeux de la semaine ?
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
06/21/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
214
visites since opening :
770978
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3
bloggers :
1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Qui a le courage d'allumer la console
tags :
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posted the 06/21/2026 at 08:39 AM by
kevisiano
comments (
21
)
korou
posted
the 06/21/2026 at 08:42 AM
Trop chaud pour allumer la ps5, du coup j’me suis lancé sur Ocarina of Time 64 sur Switch 2
zekk
posted
the 06/21/2026 at 08:53 AM
Pareil pour ma ps5, donc nouvelle partie de chained echoes sur Switch avant de faire le DLC !
vers0
posted
the 06/21/2026 at 09:07 AM
Squad sur pc , ghost of yotei , astrobot et ufc6 que j'ai reçu vendredi .
battossai
posted
the 06/21/2026 at 09:11 AM
Fini Shinobi Artvof Vengeance et je pars sur Oddworld: Soulstorm
paulnewman
posted
the 06/21/2026 at 09:18 AM
The adventures of Elliot, du "Zelda: A Link to the Past", très chouette.
À part la fille qui n'arrête pas de parler.
ratchet
posted
the 06/21/2026 at 09:34 AM
Final Fantasy XII !
zanpa
posted
the 06/21/2026 at 10:00 AM
rien, pas de jeux qui m'intéresse
churos45
posted
the 06/21/2026 at 10:04 AM
J'ai fini Escape Simulator et la campagne de COD Vanguard qui était juste "ok". Par contre j'ai été surpris par ce dernier qui reste très beau en ultra 4K pour un COD de 2021.
yanssou
posted
the 06/21/2026 at 10:27 AM
Dernier chapitre de Judgment avant un retour sur Dishonored toujours sur steam deck.
poker22
posted
the 06/21/2026 at 10:37 AM
Forza horizon6 ; j'ai fait 94% de la map; et mincraft dungeon; pas mal alors que je déteste le minecraft original
guiguif
posted
the 06/21/2026 at 10:46 AM
paulnewman
ya une option pour réduire la fréquence des dialogues au cas ou.
paulnewman
posted
the 06/21/2026 at 10:53 AM
guiguif
Cool, merci.
janolife
posted
the 06/21/2026 at 10:58 AM
Je suis sur le dernier Trials bien fun d’ailleurs Ubi serait inspiré d’en sortir un nouveau…
killia
posted
the 06/21/2026 at 11:04 AM
Allumer ma PS5 pro serait synonyme de mort à l’etuvée donc je joue uniquement sur Switch 2 en docké.
J’ai reçu The Adventure of Elliot mais je veux finir Ys X PN (dont j'approche de la fin) avant de me lancer dessus.
korou
posted
the 06/21/2026 at 11:07 AM
paulnewman
perso j’ai réduit la fréquence dans les options et j’ai mis le son des voix sur off. Les jeux comme ça je préfère à l’ancienne sans doublage
dabaz
posted
the 06/21/2026 at 11:23 AM
30C° dans la pièce en surfant sur le net, j'attends la fin de la canicule pour terminer GoW ragnarok et faire Hitman VR sur PC.
ziggourat
posted
the 06/21/2026 at 11:51 AM
J'ai (re) commencé FFVII rebirth version S2 cette fois et je confirme mon premier avis, c'est une expérience avec des moments formidables, mais entrecoupés de moment gênant et insupportable. C'est un jeu qui a le cul entre deux chaises, c'est vraiment dommage, j'espère sincèrement que le 3 corrigera tous les défauts de cette deuxième partie
magneto860
posted
the 06/21/2026 at 01:28 PM
Death Stranding 2 pour une troisième semaine. Histoire, routes et rails terminés, les preppers à finir.
Je signe pour un mmo DS qui me permette de créer des routes toute l'année et en attendant de platiner entre deux matchs de l'équipe de France, je mets ce jeu dans mon top 5.
ouken
posted
the 06/21/2026 at 02:01 PM
J'ai testé Elliot la douche froide de malade ...
Du coup du retro gamin
cyr
posted
the 06/21/2026 at 03:05 PM
Finis sniper élite V2, et je me lance dans sniper élite 4 (épisode jamais fait. )
Sinon pas trop envie de jouer en ce moment. J'ai rallumée ma serie X pour jouer un peu trainz simulator....
fan2jeux
posted
the 06/21/2026 at 03:46 PM
phonopolis, il y a 2 semaines que je trouve incroyablement incroyable
assassin creed valhalla
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À part la fille qui n'arrête pas de parler.
J’ai reçu The Adventure of Elliot mais je veux finir Ys X PN (dont j'approche de la fin) avant de me lancer dessus.
Je signe pour un mmo DS qui me permette de créer des routes toute l'année et en attendant de platiner entre deux matchs de l'équipe de France, je mets ce jeu dans mon top 5.
Du coup du retro gamin
Sinon pas trop envie de jouer en ce moment. J'ai rallumée ma serie X pour jouer un peu trainz simulator....
assassin creed valhalla