Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 06/21/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Qui a le courage d'allumer la console
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    posted the 06/21/2026 at 08:39 AM by kevisiano
    comments (21)
    korou posted the 06/21/2026 at 08:42 AM
    Trop chaud pour allumer la ps5, du coup j’me suis lancé sur Ocarina of Time 64 sur Switch 2
    zekk posted the 06/21/2026 at 08:53 AM
    Pareil pour ma ps5, donc nouvelle partie de chained echoes sur Switch avant de faire le DLC !
    vers0 posted the 06/21/2026 at 09:07 AM
    Squad sur pc , ghost of yotei , astrobot et ufc6 que j'ai reçu vendredi .
    battossai posted the 06/21/2026 at 09:11 AM
    Fini Shinobi Artvof Vengeance et je pars sur Oddworld: Soulstorm
    paulnewman posted the 06/21/2026 at 09:18 AM
    The adventures of Elliot, du "Zelda: A Link to the Past", très chouette.
    À part la fille qui n'arrête pas de parler.
    ratchet posted the 06/21/2026 at 09:34 AM
    Final Fantasy XII !
    zanpa posted the 06/21/2026 at 10:00 AM
    rien, pas de jeux qui m'intéresse
    churos45 posted the 06/21/2026 at 10:04 AM
    J'ai fini Escape Simulator et la campagne de COD Vanguard qui était juste "ok". Par contre j'ai été surpris par ce dernier qui reste très beau en ultra 4K pour un COD de 2021.
    yanssou posted the 06/21/2026 at 10:27 AM
    Dernier chapitre de Judgment avant un retour sur Dishonored toujours sur steam deck.
    poker22 posted the 06/21/2026 at 10:37 AM
    Forza horizon6 ; j'ai fait 94% de la map; et mincraft dungeon; pas mal alors que je déteste le minecraft original
    guiguif posted the 06/21/2026 at 10:46 AM
    paulnewman ya une option pour réduire la fréquence des dialogues au cas ou.
    paulnewman posted the 06/21/2026 at 10:53 AM
    guiguif Cool, merci.
    janolife posted the 06/21/2026 at 10:58 AM
    Je suis sur le dernier Trials bien fun d’ailleurs Ubi serait inspiré d’en sortir un nouveau…
    killia posted the 06/21/2026 at 11:04 AM
    Allumer ma PS5 pro serait synonyme de mort à l’etuvée donc je joue uniquement sur Switch 2 en docké.

    J’ai reçu The Adventure of Elliot mais je veux finir Ys X PN (dont j'approche de la fin) avant de me lancer dessus.
    korou posted the 06/21/2026 at 11:07 AM
    paulnewman perso j’ai réduit la fréquence dans les options et j’ai mis le son des voix sur off. Les jeux comme ça je préfère à l’ancienne sans doublage
    dabaz posted the 06/21/2026 at 11:23 AM
    30C° dans la pièce en surfant sur le net, j'attends la fin de la canicule pour terminer GoW ragnarok et faire Hitman VR sur PC.
    ziggourat posted the 06/21/2026 at 11:51 AM
    J'ai (re) commencé FFVII rebirth version S2 cette fois et je confirme mon premier avis, c'est une expérience avec des moments formidables, mais entrecoupés de moment gênant et insupportable. C'est un jeu qui a le cul entre deux chaises, c'est vraiment dommage, j'espère sincèrement que le 3 corrigera tous les défauts de cette deuxième partie
    magneto860 posted the 06/21/2026 at 01:28 PM
    Death Stranding 2 pour une troisième semaine. Histoire, routes et rails terminés, les preppers à finir.

    Je signe pour un mmo DS qui me permette de créer des routes toute l'année et en attendant de platiner entre deux matchs de l'équipe de France, je mets ce jeu dans mon top 5.
    ouken posted the 06/21/2026 at 02:01 PM
    J'ai testé Elliot la douche froide de malade ...
    Du coup du retro gamin
    cyr posted the 06/21/2026 at 03:05 PM
    Finis sniper élite V2, et je me lance dans sniper élite 4 (épisode jamais fait. )

    Sinon pas trop envie de jouer en ce moment. J'ai rallumée ma serie X pour jouer un peu trainz simulator....
    fan2jeux posted the 06/21/2026 at 03:46 PM
    phonopolis, il y a 2 semaines que je trouve incroyablement incroyable

    assassin creed valhalla
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