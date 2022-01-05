Actualité







Rei Ayanami : Viessa, Valby (ci-dessus), Luna, Ines et Nell.











Asuka Langley Soryu : Bunny (ci-dessus), Freyna, Serena et Dia.











Mari Makinami Illustrious : Gley (ci-dessus), Sharen, Hailey et Harris. Viessa, Valby (ci-dessus), Luna, Ines et Nell.Bunny (ci-dessus), Freyna, Serena et Dia.Gley (ci-dessus), Sharen, Hailey et Harris.



Mes 2 préférés doivent être ceux d'Ines et de Dia. Mes 2 préférés doivent être ceux d'Ines et de Dia.

Je passe les explications sur le rééquilibrage de Bunny ainsi que les autres améliorations de qualité de vie pour venir sur la collaboration avec EVANGELION. 3 skins pour les légataires et 3 skins d'armes seront disponibles à l'achat, avec également des emotes et des accessoires comme le sac peluche à l'effigie de Pen Pen.Malheureusement contrairement aux précédentes collaborations, les plugsuits seront exclusives à certaines légataires (par exemple vous ne pourrez pas habiller Viessa avec la combinaison d'Asuka).On arrive à la mise à jour de juillet avec une nouvelle vague de bikini pour les légataires. Les légataires masculins auront une tenue de plonger.La prochaine série de bonus de connexion au jeu vous permettra d'obtenir gratuitement les tenues medecin pour Freyna et mascotte pour Valby.