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The First Descendant
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name : The First Descendant
platform : Playstation 5
editor : Nexon
developer : Nexon
genre : action
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/16/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 363
visites since opening : 787944
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The First Descendant - Détails de la collab EVANGELION + Bikini 2026
Actualité


Je passe les explications sur le rééquilibrage de Bunny ainsi que les autres améliorations de qualité de vie pour venir sur la collaboration avec EVANGELION. 3 skins pour les légataires et 3 skins d'armes seront disponibles à l'achat, avec également des emotes et des accessoires comme le sac peluche à l'effigie de Pen Pen.

Malheureusement contrairement aux précédentes collaborations, les plugsuits seront exclusives à certaines légataires (par exemple vous ne pourrez pas habiller Viessa avec la combinaison d'Asuka).




Rei Ayanami : Viessa, Valby (ci-dessus), Luna, Ines et Nell.





Asuka Langley Soryu : Bunny (ci-dessus), Freyna, Serena et Dia.





Mari Makinami Illustrious : Gley (ci-dessus), Sharen, Hailey et Harris.



On arrive à la mise à jour de juillet avec une nouvelle vague de bikini pour les légataires. Les légataires masculins auront une tenue de plonger.


Mes 2 préférés doivent être ceux d'Ines et de Dia.


La prochaine série de bonus de connexion au jeu vous permettra d'obtenir gratuitement les tenues medecin pour Freyna et mascotte pour Valby.

    tags : evangelion nexon the first descendant tfd
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    posted the 06/16/2026 at 01:12 PM by masharu
    comments (10)
    testament posted the 06/16/2026 at 01:15 PM
    manque kaworu et shinji, c'est pour un pote
    shirou posted the 06/16/2026 at 01:18 PM
    Les têtes d'Asuka et Rei .... une honte, on dirait une contrefaçon chinoise
    bateman posted the 06/16/2026 at 01:37 PM
    Les non connaisseurs seront surpris mais Gley est la mère de Dia
    kikoo31 posted the 06/16/2026 at 01:37 PM
    Encore le syndrome de la même tête mais seulement la coiffure qui change
    Modèle générique pour ma part...
    testament posted the 06/16/2026 at 02:15 PM
    kikoo31 ouais ils font des économies de modèles parce qu'ils savent très bien que les fans vont regarder autre chose
    masharu posted the 06/16/2026 at 03:14 PM
    kikoo31 testament "Actually" les corps ont bien des spécificités, ça n'est pas que du copier-coller. Les visages sont bien travaillés (formes du nez et des yeux), elles n'ont pas toute le même tour de poitrine (et il y a bien plus de 2 tailles). C'est pareil pour les légataires masculins, c'est plus visible aussi (entre Yujin, Enzo, Blair et Esmio ya pas photo). Les tailles en hauteurs sont aussi différente.
    testament posted the 06/16/2026 at 03:21 PM
    masharu j'ai pas pris le temps de tout vérifier au millimètre, donc je veux bien te croire
    masharu posted the 06/16/2026 at 03:32 PM
    kikoo31 testament J'aurais du inclure, je mets un exemple ici avec une même coupe de cheveux (skin commun).
    kikoo31 posted the 06/16/2026 at 05:50 PM
    testament
    masharu j'espère bien car j'ai peur que les dev soient pas au courant que ça va de A a Z.

    Quand a la diversité des choix du visage ,on va dire que c'est beaucoup mieux que rien
    osiris67 posted the 06/16/2026 at 06:47 PM
    Bordel ca fait plaisir de voir ça apres le defilé des gueules immondent du SGF.
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