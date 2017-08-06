description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Bloober Team
Développeur : Bloober Team / Anshar Studios
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 18 Juin 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.
Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus.