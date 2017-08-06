description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Le Cartel Studio
Genre : Plateforme
Prévu sur PC/Switch/NS2
Date de sortie : 16 Juillet 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.
Prenez-vous par la main (ou le crâne) pour former une chaine périlleuse se balançant de plateformes en piliers, et au-delà ! Lâchez au mauvais moment et vous vous éclaterez. Mais avec une prise solide et une voltige d’expert, vous atteindrez l’arrivée en parfaite harmonie !