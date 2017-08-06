Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Observer : System Redux
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name : Observer : System Redux
platform : PC
editor : N.C
developer : Bloober Team
genre : Narration
multiplayer : non
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] Observer : System Redux / Date de sortie
Horreur





Éditeur : Bloober Team
Développeur : Bloober Team / Anshar Studios
Genre : Horreur
Disponible sur PC/PS5/XSX
Prévu sur NS2
Date de sortie : 18 Juin 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.

Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 80%
https://www.youtube.com/watch?v=LLOwb7y0wFk
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    aeris201
    posted the 06/09/2026 at 08:55 PM by nicolasgourry
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