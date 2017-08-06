Éditeur : Bloober Team

Développeur : Bloober Team / Anshar Studios

Genre : Horreur

Disponible sur PC/PS5/XSX

Prévu sur NS2

Date de sortie : 18 Juin 2026

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Chinois/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe.

Nous sommes en 2084. Le futur est bien plus sombre que tout ce qu’on aurait pu imaginer. Tout d’abord, il y a eu le nanophage. Une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d’augmenter leur esprit et leur corps. Puis la guerre a éclaté et l’Occident et l’Orient ont été anéantis. Puisqu’il n’y avait plus personne pour prendre le pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires corrompus.