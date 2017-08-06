Editeur : Cooldown Games

Développeur : Frozenbyte

Genre : Aventures

Prévu sur PC/PS5/XSX/Swicth/NS2

Date de sortie : 17 Septembre 2026

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Tchèque / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc / Ukrainien.

Dans un coin reculé du royaume, deux jeunes esprits audacieux, Moira et Adrius, se retrouvent dépassés lorsqu’un cambriolage tourne mal, liant accidentellement leur destin à celui des plus grands héros du royaume.Aux côtés d’Amadeus, Zoya et Pontius, ce groupe improbable devra traverser des contrées périlleuses et surmonter de nombreux défis afin de rétablir une magie devenue instable, avant qu’un dangereux sorcier ne vienne réclamer ce qui lui appartient.