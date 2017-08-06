Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/06/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Trine 6 : Together in Time / Date de sortie
Aventure




Editeur : Cooldown Games
Développeur : Frozenbyte
Genre : Aventures
Prévu sur PC/PS5/XSX/Swicth/NS2
Date de sortie : 17 Septembre 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Tchèque / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc / Ukrainien.

Dans un coin reculé du royaume, deux jeunes esprits audacieux, Moira et Adrius, se retrouvent dépassés lorsqu’un cambriolage tourne mal, liant accidentellement leur destin à celui des plus grands héros du royaume.
Aux côtés d’Amadeus, Zoya et Pontius, ce groupe improbable devra traverser des contrées périlleuses et surmonter de nombreux défis afin de rétablir une magie devenue instable, avant qu’un dangereux sorcier ne vienne réclamer ce qui lui appartient.




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    posted the 06/06/2026 at 08:55 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    kevisiano posted the 06/06/2026 at 09:52 AM
    Ils veulent pas lâcher l'affaire
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