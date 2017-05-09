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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/05/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
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[Rumeur] Gears Of War E-day pour octobre ?
Gears Of War : E-Day



Alors que les récentes rumeurs faisaient état d'une probable sortie de Gears Of War : E-day en Septembre, Nate The Hate, un insider qui a souvent vu juste vient mettre un coup de lanzor aux rumeurs.

Il pense que Gears Of War : E-Day sortirait plutôt en octobre avec la mise en place d'une beta cet été ( un grand classique de la licence depuis Gears Of War 3).

Il ne nous reste qu'a attendre 2 petits jours pour voir qui a finalement raison, le Gears Of War : E-Day aura lieu dimanche après le Xbox Showcase




La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version PS5 serait également attendue plus tard .
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    torotoro59
    posted the 06/05/2026 at 04:52 PM by negan
    comments (3)
    riddler posted the 06/05/2026 at 05:02 PM
    Parfait avec Star Wars Racer
    skuldleif posted the 06/05/2026 at 05:07 PM
    trop de jeux en septembre de toute facon
    en septembre je "prend" ( ) Onimusha , Blood of dawnwalker et control
    marcus62 posted the 06/05/2026 at 05:33 PM
    Je suis un grand fan de la licence depuis le tout début, mon pseudo vient de là. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant attendu un Gears of War. J'avais adoré la trilogie initiale sur Xbox 360, malheureusement les épisodes qui ont suivis n'ont pas été à la hauteur (avis purement personnel) sans être mauvais, ça m'avait globalement déçu et j'ai l'impression que cette licence historique est en perte de vitesse mais j'ai grand espoir que cet opus frappe très fort !
    J'ai hâte de découvrir du gameplay et ce sera Day one quoiqu'il arrive.
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