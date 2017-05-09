Gears Of War : E-Day
Alors que les récentes rumeurs faisaient état d'une probable sortie de Gears Of War : E-day en Septembre, Nate The Hate, un insider qui a souvent vu juste vient mettre un coup de lanzor aux rumeurs.
Il pense que Gears Of War : E-Day sortirait plutôt en octobre avec la mise en place d'une beta cet été ( un grand classique de la licence depuis Gears Of War 3).
Il ne nous reste qu'a attendre 2 petits jours pour voir qui a finalement raison, le Gears Of War : E-Day aura lieu dimanche après le Xbox Showcase
La sortie de Gears of War E-Day est prévue pour 2026 sur PC et Xbox Series. Selon les rumeurs, une version PS5 serait également attendue plus tard .
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posted the 06/05/2026 at 04:52 PM by negan
en septembre je "prend" ( ) Onimusha , Blood of dawnwalker et control
J'ai hâte de découvrir du gameplay et ce sera Day one quoiqu'il arrive.