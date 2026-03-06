Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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title : Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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[Remake] Rayman Legends / 2013 Vs 2026


Année : 2013 / 2026
Éditeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montpellier
A sa sortie sur : Multi / Multi
Genre : Plateforme




https://www.youtube.com/watch?v=fLI08eS7UDg&t
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    gamerdome, aeris201
    posted the 06/03/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    mrpopulus posted the 06/03/2026 at 09:04 AM
    Je préfère le rendu de l'original plus féerique mais le Remake est magnifique aussi
    51love posted the 06/03/2026 at 09:08 AM
    mrpopulus oui l'original à son charme bien a lui.

    Ça reste impressionnant ce qu'on arrive à faire en 3D de nos jours. Cest vraiment super jolie et ça à l'avantage de pouvoir donner bcp plus de profondeur et épaisseur aux niveaux
    kidicarus posted the 06/03/2026 at 09:11 AM
    Je le trouve magnifique. Ubi a assuré sur ce remake.
    celebenoit84 posted the 06/03/2026 at 09:30 AM
    Les deux version ont du charme.
    Néanmoins la nouvelle proposition est vraiment plus poussée techniquement ( entre les effet de caméra, les ombres, et le jeu de lumière) je trouve que ça donne une côte "vivant et dynamique" que la version origine n'avait pas spécialement.
    Le monde semble vivre d'avantage. Et franchement c'est quand même très beau.
    Les ajouts ( comme le mode dragon 3 d et les nouveaux niveaux sont bienvenus)
    C'est du très bon travail.
    Peut être que ça leur permet aussi de tester des choses pour un futur rayman 4 qui sait?
    Pourtant ce Rayman legend je l'ai fait sur 2 consoles déjà. Mais honnêtement il me donne envie de craquer a nouveau.
    Et puis des jeux en multi local , ba c'était un des seuls de la conférence.
    A moins d' aller chez Nintendo, ça fait du bien de voir ce type de jeu familial qui est la hauteur.
    C'est vrai que c'est un type de jeu qui manque un Peu sur les consoles Sony, du multi local c'est cool.
    Il 'y a qu'à voir les derniers Split fiction ou overkucked pour enfin changer des jeux de sport combat ou voitures et ça fonctionne plutôt bien
    gamerdome posted the 06/03/2026 at 09:31 AM
    bof mouais, je vois pas l'intérêt, encore un remake inutile, osef

    Non j'déconne, c'est magnifique ! Day one
    zboubi480 posted the 06/03/2026 at 09:44 AM
    Ok c'est bien au dessus de la version originale mais a petit prix (genre 30 euros)
    magneto860 posted the 06/03/2026 at 09:49 AM
    J'imagine qu'il y a un public pour ce genre de graphismes de jeux de plateformes, mais pour ma part je préfère également l'original au remake.

    Rayman a toujours eu un côté Arcade et je trouve l'original bien plus lisible, plus coloré, plus attirant.

    Mais la nouvelle version pourrait attirer à minima ceux qui ne l'ont pas fait en version originale. Ca ressemble davantage à un jeu PS5 qu'à un jeu Wii, c'est sûr.
    kinectical posted the 06/03/2026 at 09:50 AM
    Ces vrai que la version d’origine est plus “charmante” et la nouvelle version est plus “mature” “réaliste” et honnêtement j’aime les deux version je n’ai jamais fini mais j’ai adorer à l’époque j’ai deja précommander pour enfin me faire les deux jeux en version enhanced
    tokito posted the 06/03/2026 at 10:10 AM
    Le jeu original est bien plus lisible et la 2D vieillit admirablement bien
    grospich posted the 06/03/2026 at 10:17 AM
    Il y a un petit côté TRINE (visuellement) dans ce Remake.
    jackfrost posted the 06/03/2026 at 10:52 AM
    Je préfère l'original également.
    ganon29 posted the 06/03/2026 at 11:11 AM
    Avec le gameshare de Nintendo, on aura le retour des commandes tactiles pour le 2ème joueur ?
    abookhouseboy posted the 06/03/2026 at 11:20 AM
    Faudra t-il se farcir Uplay ?
    Les fées seront-elles censurées ?
    22 posted the 06/03/2026 at 11:54 AM
    Tu parle d'un "remake"...

    Oui c'est jolie, mais EN GROS: c'est juste un mod graphique 3D.

    L'original n'a rien a lui envié, c'est vraiment une question de gout: 2D vs 3D.
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