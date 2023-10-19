Adapté du manga de Hitoshi Iwaak (Parasyte), l’anime Historie se présente en trailer pour une diffusion confirmée en janvier 2027, Liden Film est en charge de la production.

Inspiré du manga Princesse Saphir d’Osamu Tezuka, le film d’animation The Ribbon Hero s’offre un trailer et sortira le 8 août sur Netflix.

Mappa confirme la saison 3 de Dorohedoro.

La partie 2 de Baki-Dou sortira le 18 juin sur Netflix.

Nouveau trailer pour l’anime Jaadugar: A Witch in Mongolia qui confirme sa diffusion le 4 juillet prochain, avec un premier épisode qui durera une heure.

Réalisé par Tadahiro Yoshihira au studio Polygon Pictures, l’anime Tank Chair présente ces personnages et sera diffusé en octobre.

Premier trailer pour l’anime Iwamoto-senpai no Suisen qui sortira à partir du 4 juillet prochain.

Adapté d’un webtoon, l’anime Tomb Raider King précise sa date de sortie pour le 8 juillet pour un total de 11 épisodes.

Premier visuel de l’épisode spécial Kaiju No. 8 : Le jour de congé de Hoshina qui présentera le quotidien de ce personnage, l’épisode sera diffusé cet automne au Japon.