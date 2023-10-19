Adapté du manga de Hitoshi Iwaak (Parasyte), l’anime Historie se présente en trailer pour une diffusion confirmée en janvier 2027, Liden Film est en charge de la production.
SynopsisDans la Grèce antique du IVe siècle avant notre ère, Eumène de Cardia, jeune garçon à l’intelligence exceptionnelle, voit son destin basculer au cœur des bouleversements politiques et militaires du monde hellénique. D’abord simple scribe formé à la rhétorique et à l’art de gouverner, il gravit peu à peu les échelons du pouvoir jusqu’à devenir l’un des plus proches conseillers d’Alexandre le Grand.
Inspiré du manga Princesse Saphir d’Osamu Tezuka, le film d’animation The Ribbon Hero s’offre un trailer et sortira le 8 août sur Netflix.
SynopsisL’histoire nous transporte dans le royaume de Silverland, où une naissance royale vient de se produire. À la suite d’une farce orchestrée par un ange espiègle, la nouvelle Princesse Saphir naît avec deux cœurs : un cœur d’homme et un cœur de femme.
Cependant, les lois du royaume sont strictes et n’autorisent qu’un héritier mâle à monter sur le trône. Pour assurer l’avenir de la lignée royale, Saphir est élevée comme un prince, dissimulant sa véritable identité aux yeux de tous. L’avide Duc Duralumin soupçonne le secret de Saphir et n’attend qu’une occasion pour la dénoncer afin de placer son propre fils sur le trône. Saphir devra faire preuve de courage et de ruse pour protéger son peuple et son propre destin dans cette quête héroïque pour l’identité et la justice.
Mappa confirme la saison 3 de Dorohedoro.
La partie 2 de Baki-Dou sortira le 18 juin sur Netflix.
Nouveau trailer pour l’anime Jaadugar: A Witch in Mongolia qui confirme sa diffusion le 4 juillet prochain, avec un premier épisode qui durera une heure.
SynopsisDans les steppes du XIIIe siècle, au cœur du puissant empire Yeke Mongol Ulus, une femme venue de Perse s’apprête à bouleverser le destin du monde. Fatima, brillante savante formée aux arts médicaux et aux sciences les plus avancées de son temps, quitte sa terre natale à la recherche d’un lieu où son savoir pourrait enfin s’exprimer.
C’est dans le palais des Mongols, centre névralgique du pouvoir, qu’elle croise le chemin de Töregene, l’influente sixième épouse d’Ögedeï, le deuxième Grand Khan. Femme de pouvoir tiraillée entre ambition politique et loyauté familiale, Töregene reconnaît immédiatement le potentiel unique de Fatima.
Ensemble, ces deux femmes, que tout semble opposer, vont devenir les pivots d’un empire en mutation, entre manœuvres de cour, conflits d’héritage et luttes idéologiques.
Réalisé par Tadahiro Yoshihira au studio Polygon Pictures, l’anime Tank Chair présente ces personnages et sera diffusé en octobre.
SynopsisNagi est un assassin redouté vivant sur Gui Cheng Island, une ville réputée comme l’endroit le plus dangereux de l’univers. Gravement blessé après avoir sauvé sa sœur Shizuka en prenant une balle à sa place, il se retrouve cloué dans un fauteuil roulant et plongé dans un coma profond. Pourtant, lorsque son instinct meurtrier est stimulé, il se réveille brièvement, redevenant le tueur implacable qu’il était, désormais équipé d’un fauteuil roulant lourdement armé.
Déterminée à sauver son frère, Shizuka accepte des contrats d’assassinat de plus en plus périlleux, espérant qu’un combat suffisamment intense puisse le réveiller définitivement. Mais à mesure que les missions deviennent plus dangereuses, la frontière entre survie, obsession et sacrifice s’efface, entraînant le duo dans une spirale de violences.
Premier trailer pour l’anime Iwamoto-senpai no Suisen qui sortira à partir du 4 juillet prochain.
SynopsisAu début du XXᵉ siècle, Iwamoto Kodo est élève au collège Suho, une école placée sous le contrôle direct de l’armée. Envoyé aux quatre coins du pays, il enquête sur des phénomènes inexpliqués pour le compte des autorités. Lors d’une mission, il arrive dans un village marqué par une rumeur inquiétante : une mystérieuse « neige noire » y tomberait.
C’est là qu’il fait la rencontre d’un jeune garçon doté d’un pouvoir surnaturel, qu’il considère comme une malédiction plutôt qu’un don. En reconnaissant chez lui une similitude troublante avec sa propre situation, Iwamoto lui ouvre une nouvelle voie et lui propose une lettre de recommandation pour rejoindre le collège Suho. Tandis que les secrets s’accumulent autour de cette mission, une série d’événements inattendus s’apprête à bouleverser leur destin…
Adapté d’un webtoon, l’anime Tomb Raider King précise sa date de sortie pour le 8 juillet pour un total de 11 épisodes.
SynopsisEn 2025, le monde est plongé dans le chaos suite à l’apparition de mystérieux tombeaux aux quatre coins du globe. Dans leurs entrailles reposent de puissants artefacts capables de conférer des pouvoirs surnaturels extraordinaires à leurs détenteurs. Très vite, des opportunistes exploitent cette manne inédite pour amasser des fortunes colossales et s’approprier une puissance qui les dépasse.
Seo Juheon, pilleur de tombes aguerri, est trahi par son employeur et se retrouve au bord de la mort lors d’un énième pillage. C’est alors qu’un étrange corbeau à quatre yeux lui accorde une seconde chance. Propulsé quinze ans dans le passé, à une époque où les artefacts demeurent encore entourés de mystère, Juheon choisit de mettre à profit ses connaissances et son sens tactique hors norme pour assouvir sa revanche…
Premier visuel de l’épisode spécial Kaiju No. 8 : Le jour de congé de Hoshina qui présentera le quotidien de ce personnage, l’épisode sera diffusé cet automne au Japon.