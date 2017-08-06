Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/27/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Aggelos 2 / Date de sortie
Plateforme




Editeur : PQube / PixelHeart
Développeur : WONDERBOY BOBI
Genre : Plateforme/Aventure/Action/RPG
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch
Date de sortie : 27 Aout 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Vous incarnez un Aggelos, le rang le plus élevé parmi les anges.
Alors que les dieux sont sur le point d'être vaincus par l'Armée des Ténèbres, vous êtes envoyé par Balro, le dieu suprême de la lumière, sur une quête épique à travers Lumen.
Alors que Lumen est sous le joug de l'invasion, vous devez affronter le chaos dans les mondes de la Lumière et de l'Obscurité, qui se superposent.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=wlTBm4-t6u8
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    posted the 05/27/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
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