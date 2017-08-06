description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Vous incarnez un Aggelos, le rang le plus élevé parmi les anges.
Alors que les dieux sont sur le point d'être vaincus par l'Armée des Ténèbres, vous êtes envoyé par Balro, le dieu suprême de la lumière, sur une quête épique à travers Lumen.
Alors que Lumen est sous le joug de l'invasion, vous devez affronter le chaos dans les mondes de la Lumière et de l'Obscurité, qui se superposent.