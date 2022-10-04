Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 05/17/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 209
visites since opening : 739422
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
En attendant le monstre


    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 05/17/2026 at 09:27 AM by kevisiano
    comments (15)
    ratchet posted the 05/17/2026 at 09:27 AM
    Final Fantasy 10
    sonilka posted the 05/17/2026 at 09:32 AM
    J'ai relancé DMC3. Ca devait bien faire pas loin de 20 piges. Toujours cool mais si certains aspects ont vieilli. D'ailleurs si je ne suis pas adepte des remakes en tout genre, refaire le premier DMC avec le nouveau RE Engine ne serait pas une mauvaise idée.
    narustorm posted the 05/17/2026 at 09:33 AM
    Xenoblade x depuis 1mois 100h passer je commence l'acte 2 du chapitre 13.
    gat posted the 05/17/2026 at 09:36 AM
    GTA IV 100% ok

    Je viens d’attaquer les DLC
    battossai posted the 05/17/2026 at 09:43 AM
    L'ombre de la guerre, j'essaie d'avancer malgré mes courtes sessions de jeu.

    Quelques parties de Splintered Fate et Super Meat Boy Forever aussi (4 euros les deux jeux sur le PSN pour les intéressés enfin si la promo est toujours là)
    jenicris posted the 05/17/2026 at 09:49 AM
    Super Mario Bros 3
    Chrono Trigger
    Pragmata
    badeuh posted the 05/17/2026 at 10:12 AM
    Saros (fini) - PS5
    Mario 3d world (après le bowser's fury) -SW2
    Mario kart World - SW2
    Pokemon champions - SW
    Assassin's creed 2 (début de l'arc d'Ezio) - SW
    Freedom planet - Wii U
    burningcrimson posted the 05/17/2026 at 10:17 AM
    Pragmata mon colis est arrivé avant hier
    pcverso posted the 05/17/2026 at 10:28 AM
    8020, forza horizon 6 et hitman absolution
    adamjensen posted the 05/17/2026 at 10:29 AM
    Dying Light : The Beast, en mode Restored Land, et en difficulté Brutal.
    Une vraie expérience de survie, telle que le jeu aurait dû être à sa sortie.
    J’avais bien fait d’attendre.
    ziggourat posted the 05/17/2026 at 10:35 AM
    Skyrim et Xeno3 sur Switch 2

    Et j'ai mon Indiana Jones qui attend, mais je le commencerai quand j'aurai terminé cds deux derniers
    churos45 posted the 05/17/2026 at 10:46 AM
    Le Marsupilami (on me l'a offert pour troll mais il est sympa ), Motorslice et Aphelion
    sdkios posted the 05/17/2026 at 10:47 AM
    Directive 8020 (encore un chapitre), et Hades 2 (j'avais pas vu qu'il etait sortit sur PS5, j'avais vraiment loupé la sortie )
    zekk posted the 05/17/2026 at 10:50 AM
    Pas le temps de jouer pour le moment
    zanpa posted the 05/17/2026 at 11:27 AM
    Saros j’arrive à la fin (c’est finalement ok mais loin d’être un banger comme beaucoup de gens le dise) manque d’armes, des bosses pas si ouf, l’histoire est trop en retrait
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo