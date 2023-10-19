Alors que l’anime s’est conclu le 2 mai dernier, un nouveau court métrage MHA à été annoncé pour une sortie cet été, My Hero Academia : I am a hero too adapte donc une histoire courte centré sur le personnage d’Eri et qui ce passe pendant l’épisode More.
Nouveau visuel et teaser pour l’anime original Vertex Force qui sortira en octobre. Produit par le studio SMDE (Shinkansen Henkei Robo Shinkalion) la réalisation est confié à Kazuhiro Takamura (Strike Witches, Vividred Operation) avec Kanetake Ebikawa au design et Ryoka Kinoshita à la direction artistique.
L’anime The World is Dancing s’offre son trailer principal et sera diffusé le 2 juillet prochain.
SynopsisEn 1374, en pleine période de troubles politiques entre les Cours du Nord et du Sud, naît un garçon nommé Oniyasha au sein d’une famille de sarugaku, une forme ancienne de théâtre japonais mêlant danse, musique et jeu dramatique, ancêtre direct du théâtre Nô.
Élevé au sein de la troupe dirigée par son père Kan’ami, Oniyasha grandit dans une atmosphère empreinte de traditions, mais reste habité par une question obsédante : pourquoi les hommes dansent-ils ?
D’un tempérament introspectif, il peine à trouver sa place et à comprendre le sens profond de cet art transmis depuis des générations. Un jour, Oniyasha assiste à une danse qui le bouleverse profondément, une performance qu’il ressent comme authentique et juste. Cette révélation marque le début de son éveil artistique. Dès lors, Oniyasha cherche à dépasser les formes établies du sarugaku pour capturer ce qu’il appelle le rythme du monde.
Son talent singulier attire bientôt l’attention du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mécène des arts, et ouvre à Oniyasha un chemin qui le mènera à devenir Zeami Motokiyo, figure majeure de l’histoire du théâtre japonais et fondateur du Nô tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Clap de fin pour le manga Black Clover qui se termine après 11 ans de parution.
SynopsisYuno et Asta sont deux jeunes héros ayant le même rêve : celui de devenir le prochain Empereur Mage du royaume de Clover, grâce à la puissance te omniprésence de la magie. Meilleurs amis et élevés côte à côte depuis leur plus tendre enfance, nos deux héros sont pourtant radicalement différent, puisque si Yuno est naturellement surdoué pour la magie, Asta est lui a priori incapable de la manipuler. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire à l'école des mages, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille de son examen. Mais très vite, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré à cinq feuilles surgit devant lui! Un grimoire d'anti-magie qui pourrait bien réserver un avenir plein d'aventures à notre jeune héros, qui va vite devoir composer avec son destin hors du commun.
Les éditions Vega annoncent la publication du manga Last Samurai Standing, le premier tome est à découvrir le 12 juin au prix de 8,35€.
SynopsisÀ la fin du XIXe siècle, durant l’ère Meiji, la nuit tombe au temple de Tenryuji à Kyoto. 292 guerriers s’y sont rassemblés, attirés par la promesse d’un grand prix de plusieurs milliards de yens. Shujiro Saga s’est joint à eux dans l’espoir de sauver sa femme et son enfant malades... Apparaît alors un homme qui annonce le début du « Kodoku », un jeu où les participants devront s’affronter pour obtenir les cartes nécessaires pour traverser sept lieux du Tokaido. La lutte à mort d’individus désespérés se disputant les cartes commence.
Ki-oon proposera cet été le manga Glitch de Shima Shinya, achevé en quatre volumes au Japon, le tome 1 sortira le 2 août au prix de 7,95€.
SynopsisMinato et sa sœur Akira viennent d'emménager avec leur mère dans la petite ville de Tohka. Les deux sœurs se rendent vite compte que cette bourgade tranquille respire le mystère... Dès son premier jour au lycée, Minato voit des ombres en forme de mains gigantesques envahir la salle de classe... et pourtant, personne ne réagit !
Elle croit d'abord à une hallucination, mais Kei et Ito, les nouvelles amies d'Akira, la rassurent : elle n'est pas la seule à être témoin d'apparitions. Les phénomènes étranges sont si fréquents que la population ne s'en étonne même plus. Les chats disparaissent en nombre, des silhouettes furtives courent dans les rues... Il est même conseillé aux habitants de rentrer avant la nuit, officiellement à cause d'attaques de sangliers. Mais le bois qui trône au milieu de Tohka n'abriterait-il pas plus que des animaux sauvages ?
Shima Shinya, autrice primée de l'étonnant polar Lost Lad London, offre un regard neuf sur l'extraordinaire à travers des personnages d'une rare diversité. À mi-chemin entre Stranger Things et Les Goonies, Glitch ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu !
Delcourt/Tonkam annonce la sortie en fin d’année du livre Daydream Notes d’Hayao Miyazaki, un ouvrage contenant tous les mangas courts et illustrations de l’auteur pendant les années 1980 et 1990. On retrouve parmi ces travaux la nouvelle Hikōtei jidai, qui se focalise sur les hydravions et qui a d'ailleurs été à l'origine du film d'animation Porco Rosso.
Au tour de l'éditeur Le Lézard Noir de proposer le manga Notre Justice insignifiante, un unique volume de Rin Kawano qui sortira le 20 mai au prix de 17€ en format 15x21cm.
L'intrigue, ancrée entre Miyazaki et Tokyo, suit six protagonistes dont les destins s'entremêlent autour de Sayoko. L'autrice aborde des thématiques telles que l'envie face à la réussite, les liens de dépendance affective, et les difficultés à verbaliser ses émotions.
SynopsisUn jour, sans prévenir, la chanteuse-compositrice Tano Sayoko disparaît soudainement. Ni ses fans, ni ses amis, ni son amoureux ne savent où elle est.
À partir de sa disparition, nos vies commencent peu à peu à changer — des changements insignifiants pour ceux qui ne la connaissaient pas, mais pour nous, elle était une véritable « déesse ».
https://www.nautiljon.com/breves/le-manga-seraph-of-the-end-se-termine-prochainement,21249.html