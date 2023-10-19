Alors que l’anime s’est conclu le 2 mai dernier, un nouveau court métrage MHA à été annoncé pour une sortie cet été, My Hero Academia : I am a hero too adapte donc une histoire courte centré sur le personnage d’Eri et qui ce passe pendant l’épisode More.

Nouveau visuel et teaser pour l’anime original Vertex Force qui sortira en octobre. Produit par le studio SMDE (Shinkansen Henkei Robo Shinkalion) la réalisation est confié à Kazuhiro Takamura (Strike Witches, Vividred Operation) avec Kanetake Ebikawa au design et Ryoka Kinoshita à la direction artistique.

L’anime The World is Dancing s’offre son trailer principal et sera diffusé le 2 juillet prochain.

Clap de fin pour le manga Black Clover qui se termine après 11 ans de parution.

Les éditions Vega annoncent la publication du manga Last Samurai Standing, le premier tome est à découvrir le 12 juin au prix de 8,35€.

Ki-oon proposera cet été le manga Glitch de Shima Shinya, achevé en quatre volumes au Japon, le tome 1 sortira le 2 août au prix de 7,95€.

Delcourt/Tonkam annonce la sortie en fin d’année du livre Daydream Notes d’Hayao Miyazaki, un ouvrage contenant tous les mangas courts et illustrations de l’auteur pendant les années 1980 et 1990. On retrouve parmi ces travaux la nouvelle Hikōtei jidai, qui se focalise sur les hydravions et qui a d'ailleurs été à l'origine du film d'animation Porco Rosso.

Au tour de l'éditeur Le Lézard Noir de proposer le manga Notre Justice insignifiante, un unique volume de Rin Kawano qui sortira le 20 mai au prix de 17€ en format 15x21cm.



L'intrigue, ancrée entre Miyazaki et Tokyo, suit six protagonistes dont les destins s'entremêlent autour de Sayoko. L'autrice aborde des thématiques telles que l'envie face à la réussite, les liens de dépendance affective, et les difficultés à verbaliser ses émotions.