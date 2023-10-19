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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/27/2026
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Kagurabashi / Premier teaser de l'anime
Actu Manga / Anime


L'anime Kagurabashi se montre dans un premier teaser et sera diffusé en avril 2027, le studio CYPIC, anciennement Cygames Pictures, est au commande pour cette adaptation.


Synopsis Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l’opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux… jusqu’à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang, et leur bonheur est à jamais perdu. Consumé par la haine, Chihiro est aujourd’hui animé par une détermination sans faille…
https://m.youtube.com/watch?v=LFJJA8Qeqz4
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    posted the 04/27/2026 at 12:29 PM by yanssou
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