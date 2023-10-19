L'anime Kagurabashi se montre dans un premier teaser et sera diffusé en avril 2027, le studio CYPIC, anciennement Cygames Pictures, est au commande pour cette adaptation.
SynopsisAspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l’opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux… jusqu’à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang, et leur bonheur est à jamais perdu. Consumé par la haine, Chihiro est aujourd’hui animé par une détermination sans faille…