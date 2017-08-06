Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Devolver Digital
14
Likers
name : Devolver Digital
official website : http://www.devolverdigital.com/
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/23/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4042
visites since opening : 17203111
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[NS2] Possessor(s) / Date de sortie
Action





Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Heart Machine
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur NS2
Date de sortie : 29 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur de Solar Ash / Hyper Light Drifter
Incarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 72% ActuGaming 5,5/10 Gamekult 4/10
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    iglooo
    posted the 04/23/2026 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    iglooo posted the 04/23/2026 at 11:13 AM
    Joli mais naze apparemment? Quelqu'un y a joué ici-même?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo