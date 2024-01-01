Synopsis : En 1993, Ryu et Ken Masters, deux Street Fighters autrefois inséparables, sont replongés dans l’arène lorsque la mystérieuse Chun-Li les recrute pour le prochain World Warrior Tournament : un affrontement brutal où se mêlent poings, destin et fureur. Mais derrière cette battle royale se cache une conspiration mortelle qui les oblige à s’affronter, tout en faisant face aux démons de leur passé… Et s’ils échouent, c’est GAME OVER.
On verra à la sortie.
Mais en regardant la bande annonce, plus ça avançait, plus je me disais wtf ? Blagues à deux belles, costumes kitsch, histoire qui semble bien pourries.
Au vu de la bande annonce, c'est à se demander si ce sera pas pire que le film des années 90.
Il aurait dû faire un film d’animation comme le chef-d’œuvre de 1994 au lieu de payer toute cette bande de guignols à plusieurs millions de dollars…
Quand au trailer que dire... Nan ça sera clairement un ptin de nanard y a aucun doutes. Je pense que ça peut être drôle à minima. Ils ont calés plein de ref au jeu d'origine, les plus anciens vont sourire, les jeunes vont rien comprendre.
Toute façon faut pas se leurrer, une licence comme ça tu peux rien faire d'autre qu'un nanard niveau adaptation film.
Concernant le film Street ca a l'air toujours aussi naze. Le décalé c'est bien mais il y a des limites quand meme.
Oui, avec Omar Sy dans le rôle de Luigi, tu l'as pas vu ?
Super Mario 1993 , voilà l'atrocité
https://www.youtube.com/watch?v=GuXwMHF9y1Y
Ce nouveau film Street fighther n'a pas l'air de se prendre au sérieux, peut-être un bon nanar ?