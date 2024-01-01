J'aime me faire des films
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Critiques Cinéma
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name : Critiques Cinéma
title : J'aime me faire des films
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creator : nicolasgourry
creation date : 01/01/2024
last update : 04/16/2026
description : Un groupe consacré à des films avec leur critique, lors de leur sortie le Mercredi. Il y aura aussi des films de plateforme Streaming.
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[Bande Annonce] Street Fighter


Réalisé par Kitao Sakurai

Synopsis : En 1993, Ryu et Ken Masters, deux Street Fighters autrefois inséparables, sont replongés dans l’arène lorsque la mystérieuse Chun-Li les recrute pour le prochain World Warrior Tournament : un affrontement brutal où se mêlent poings, destin et fureur. Mais derrière cette battle royale se cache une conspiration mortelle qui les oblige à s’affronter, tout en faisant face aux démons de leur passé… Et s’ils échouent, c’est GAME OVER.

Date de sortie : 14 Octobre 2026

PS : Bande Annonce VOST
https://www.youtube.com/watch?v=B5oDnFEaOqk
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    shinz0, kidicarus, adamjensen
    posted the 04/16/2026 at 01:45 PM by nicolasgourry
    comments (22)
    kidicarus posted the 04/16/2026 at 01:55 PM
    Je crois que je vais me régaler devant ce film. Ça semble bien fou et décalé.
    shinz0 posted the 04/16/2026 at 01:59 PM
    Je vais bien me marrer
    zekk posted the 04/16/2026 at 02:00 PM
    ça pue le nanard
    altendorf posted the 04/16/2026 at 02:05 PM
    Toujours aussi claqué
    escobar posted the 04/16/2026 at 02:07 PM
    Cay nulle remboursay
    alucardhellsing posted the 04/16/2026 at 02:10 PM
    Oh non
    adamjensen posted the 04/16/2026 at 02:13 PM
    Perso, je le sens bien.
    On verra à la sortie.
    narphe1 posted the 04/16/2026 at 02:16 PM
    mon dieu ..
    yani posted the 04/16/2026 at 02:25 PM
    Ca me rassure de lire les commentaires. J'avais pas du tout suivis le développement du film.

    Mais en regardant la bande annonce, plus ça avançait, plus je me disais wtf ? Blagues à deux belles, costumes kitsch, histoire qui semble bien pourries.

    Au vu de la bande annonce, c'est à se demander si ce sera pas pire que le film des années 90.
    marchand2sable posted the 04/16/2026 at 02:28 PM
    Que c’est stupide, grand Dieu…

    Il aurait dû faire un film d’animation comme le chef-d’œuvre de 1994 au lieu de payer toute cette bande de guignols à plusieurs millions de dollars…
    micheljackson posted the 04/16/2026 at 02:30 PM
    On se moquait des films des années 90, mais finalement ils étaient bien meilleurs que ce qu'on nous sert aujourd'hui, que ce soit pour Mario ou Street Fighter
    pharrell posted the 04/16/2026 at 02:33 PM
    Le synopsis bordel

    Quand au trailer que dire... Nan ça sera clairement un ptin de nanard y a aucun doutes. Je pense que ça peut être drôle à minima. Ils ont calés plein de ref au jeu d'origine, les plus anciens vont sourire, les jeunes vont rien comprendre.

    Toute façon faut pas se leurrer, une licence comme ça tu peux rien faire d'autre qu'un nanard niveau adaptation film.
    cidkageno posted the 04/16/2026 at 02:35 PM
    micheljackson Il y a eu un film Mario recemment avec de vrais acteurs ? J'ai du rater un truc.

    Concernant le film Street ca a l'air toujours aussi naze. Le décalé c'est bien mais il y a des limites quand meme.
    micheljackson posted the 04/16/2026 at 02:41 PM
    cidkageno
    Oui, avec Omar Sy dans le rôle de Luigi, tu l'as pas vu ?
    keiku posted the 04/16/2026 at 02:53 PM
    on fera de toute facon pas mieux que ca : http://www.youtube.com/watch?v=jIrfc2KJvw8
    gasmok2 posted the 04/16/2026 at 02:56 PM
    cidkageno
    Super Mario 1993 , voilà l'atrocité
    https://www.youtube.com/watch?v=GuXwMHF9y1Y

    Ce nouveau film Street fighther n'a pas l'air de se prendre au sérieux, peut-être un bon nanar ?
    yanssou posted the 04/16/2026 at 02:57 PM
    Un film d'animation aurait été tellement incroyable...
    testament posted the 04/16/2026 at 02:58 PM
    il faut absolument un caméo Van Damme
    pharrell posted the 04/16/2026 at 03:31 PM
    Après Minecraft est un nanard avec plein de ref mais il était un peu drôle et a finalement cartonné... Donc ça peut très bien être un succès.
    ducknsexe posted the 04/16/2026 at 03:37 PM
    gasmok2 il parle récemment d’un film Mario en live-action avec de vrais acteurs, mais celui de 1993 était déjà génial.
    amario posted the 04/16/2026 at 04:08 PM
    Purée non ils ont reproduit les coups spéciaux frame par frame, juste pour ça je veux voir ce nanard
    e3ologue posted the 04/16/2026 at 04:09 PM
    Le pire c'est que tu sens que eux même savent que le projet est foireux, et qu'ils nous font un appel du pied en mode "on sait", mais c'est d'autant plus dérangeant.
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