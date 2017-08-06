description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Devolver Digital
Développeur : doinksoft
Genre : Action/Roguelite
Prévu sur PC/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Par le développeur de Gunbrella
Lancez-vous dans la quête du [INSÉRER OBJECTIF ICI] dans la peau de l’un de nos vaillants mais étranges héros, en solo ou en coopératif, en local ou en ligne. Coupez, tranchez et esquivez des hordes d’ennemis et des pièges mortels au fil de parties générées procéduralement.
Dominez tous nos tableaux et niveaux faits main à l’aide des attaques et compétences uniques de chaque héros !