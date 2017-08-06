Éditeur : Devolver Digital

Développeur : doinksoft

Genre : Action/Roguelite

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deLancez-vous dans la quête du [INSÉRER OBJECTIF ICI] dans la peau de l’un de nos vaillants mais étranges héros, en solo ou en coopératif, en local ou en ligne. Coupez, tranchez et esquivez des hordes d’ennemis et des pièges mortels au fil de parties générées procéduralement.Dominez tous nos tableaux et niveaux faits main à l’aide des attaques et compétences uniques de chaque héros !