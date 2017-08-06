Éditeur : Team17

Développeur : Wych Elm

Genre : Metroidvania/Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Red Walker, un détective privé, se rend au milieu de nulle part, dans le petit village abandonné et délabré de Silver Pines, à la recherche d'Eddie Velvet, un musicien qui s'est volatilisé. Lorsque des éléments d'un passé obscur commencent à resurgir, Walker est emporté dans un cauchemar étrange.