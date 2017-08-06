description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Team17
Développeur : Wych Elm
Genre : Metroidvania/Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.
Red Walker, un détective privé, se rend au milieu de nulle part, dans le petit village abandonné et délabré de Silver Pines, à la recherche d'Eddie Velvet, un musicien qui s'est volatilisé. Lorsque des éléments d'un passé obscur commencent à resurgir, Walker est emporté dans un cauchemar étrange.