Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Silver Pines / Trailer (Gameplay)
Metroidvania




Éditeur : Team17
Développeur : Wych Elm
Genre : Metroidvania/Horreur
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Chinois.

Red Walker, un détective privé, se rend au milieu de nulle part, dans le petit village abandonné et délabré de Silver Pines, à la recherche d'Eddie Velvet, un musicien qui s'est volatilisé. Lorsque des éléments d'un passé obscur commencent à resurgir, Walker est emporté dans un cauchemar étrange.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=V7bsAkJbXCI
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    posted the 03/14/2026 at 06:25 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    tlj posted the 03/14/2026 at 08:25 PM
    La réalisation a l’air classe. À suivre pour le reste...
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