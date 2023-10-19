Le studio Undercoders et l'éditeur Fireshine Games sont fiers de dévoiler la musique de Denshattack!, ce jeu d'arcade à grande vitesse sortira sur PC, PlayStation et Xbox au printemps.



Cette bande-annonce spéciale présente une sélection de morceaux issus de la bande originale électrisante de Denshattack!, qui réunit une pléiade de compositeurs de musique de jeux vidéo légendaires et d'artistes musicaux internationaux.



Parmi les compositeurs qui y participent, on retrouve Tee Lopes, Shoji Meguro, Andrew One, Sean Bialo, 2 Mello, Ryo Nagamatsu, The Noble Demon, Harumi Fujita « OkanP », Kohta Takahashi, Toni Leys, et Richard Jacques.



D'autres artistes y participent également. (Takenobu Mitsuyoshi, Lotus Juice, MIYACHI, Alice Peralta, milkyPRISM, JUNKY58%, The DO DO DO’s, Yunosuke)