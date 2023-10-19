profile
Denshattack!
0
Likers
name : Denshattack!
platform : PC
editor : Fireshine Games
developer : Undercovers
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/27/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 487
visites since opening : 926001
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
all
Denshattack! dévoile quelques pistes de son Ost
JV


Le studio Undercoders et l'éditeur Fireshine Games sont fiers de dévoiler la musique de Denshattack!, ce jeu d'arcade à grande vitesse sortira sur PC, PlayStation et Xbox au printemps.

Cette bande-annonce spéciale présente une sélection de morceaux issus de la bande originale électrisante de Denshattack!, qui réunit une pléiade de compositeurs de musique de jeux vidéo légendaires et d'artistes musicaux internationaux.

Parmi les compositeurs qui y participent, on retrouve Tee Lopes, Shoji Meguro, Andrew One, Sean Bialo, 2 Mello, Ryo Nagamatsu, The Noble Demon, Harumi Fujita « OkanP », Kohta Takahashi, Toni Leys, et Richard Jacques.

D'autres artistes y participent également. (Takenobu Mitsuyoshi, Lotus Juice, MIYACHI, Alice Peralta, milkyPRISM, JUNKY58%, The DO DO DO’s, Yunosuke)
Denshattack! (Original Soundtrack Playlist) - https://www.youtube.com/playlist?list=PL8vEUsckfa9j9HcR5EVnzDvBR3ohm8Tnr
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 02/27/2026 at 04:39 PM by yanssou
    comments (2)
    kisukesan posted the 02/27/2026 at 04:57 PM
    C'est un petit studio ? Je suis surpris qu'il n'y ait pas de version Switch 2
    yanssou posted the 02/27/2026 at 06:25 PM
    kisukesan c'est un petit studio indépendant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo