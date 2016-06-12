description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Daedalic Entertainment
Développeur : Mimimi Games
Genre : Commando-like
Dispo de partout
Date de sortie : 18 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.
Inutile de présenter plus avant le jeu des germains, testé de nombreuses fois ici-même.
Une adaptation sur Switch 2 sera donc dispo à compter du 18 mars de cette année, dans sa version complète, c'est à dire avec le DLC "Ayko's choice".
Au programme de cette version, le support souris, 1080p en 30FPS en mode portable, 4K 30 FPS en mode salon et des temps de chargement améliorés. Le jeu fait 8.4GB et pas de version boîte annoncée pour l'instant.
Il faudra débourser 40€ pour cette petite pépite qui avait remis au goût du jour les RTT (Real Time Tactics).
Une excellente surprise ce jeu.