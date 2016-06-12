Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Shadow Tactics : Blades of the Shogun
5
name : Shadow Tactics : Blades of the Shogun
platform : PC
editor : Daedalic Entertainment
developer : Mimimi Productions
genre : STR
european release date : 12/06/2016
other versions : Xbox One - PlayStation 4
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[NS2] Shadow Tactics: Blades of the Shogun débarque mi-mars
Stratégie






Éditeur : Daedalic Entertainment
Développeur : Mimimi Games
Genre : Commando-like
Dispo de partout
Date de sortie : 18 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Inutile de présenter plus avant le jeu des germains, testé de nombreuses fois ici-même.
Une adaptation sur Switch 2 sera donc dispo à compter du 18 mars de cette année, dans sa version complète, c'est à dire avec le DLC "Ayko's choice".
Au programme de cette version, le support souris, 1080p en 30FPS en mode portable, 4K 30 FPS en mode salon et des temps de chargement améliorés. Le jeu fait 8.4GB et pas de version boîte annoncée pour l'instant.
Il faudra débourser 40€ pour cette petite pépite qui avait remis au goût du jour les RTT (Real Time Tactics).

    adamjensen
    posted the 02/07/2026 at 11:23 AM by iglooo
    comments (3)
    adamjensen posted the 02/07/2026 at 11:48 AM
    Fait à l'époque sur PC en 2018.
    Une excellente surprise ce jeu.
    iglooo posted the 02/07/2026 at 12:16 PM
    adamjensen effectivement. Desperados III était très très bon aussi, une adaptation serait bienvenue. Pas fait Shadow Gambit cependant vu qu'il n'est sorti que sur la gen' actuelle hélas.
    adamjensen posted the 02/07/2026 at 12:28 PM
    iglooo
