Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Kenny Sun

Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

3 mises à jour pour 2026 (Gratuite)

« Regal » / Janvier / Disponible

« Shadow » / Avril

« Naturalist » / Juillet

Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.