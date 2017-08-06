description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Devolver Digital
Développeur : Kenny Sun
Genre : Réflexion/Survival/Rogue-Lite
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Baboulone est tombée. Après la chute impromptue d'un météorite qui a totalement dévasté la cité géante, il ne reste plus qu'un trou béant et sinistre. Des chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors épars de Baboulone. Bien peu en reviennent.
Le gouffre abrite des armées de créatures barbares, bien décidées à mettre fin à votre quête avant même qu'elle commence. Grâce à un arsenal en perpétuelle évolution de projectiles enchantés, traversez de nombreux niveaux toujours plus riches en obstacles pour déterrer les plus beaux trésors et reconstruire la Nouvelle-Baboulone.
3 mises à jour pour 2026 (Gratuite)
« Regal » / Janvier / Disponible
« Shadow » / Avril
« Naturalist » / Juillet