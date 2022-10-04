accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
channel
Vos jeux de la semaine ?
Let's gooo
posted the 01/25/2026 at 08:20 AM by kevisiano
kevisiano
comments (23)
23
)
zekk
posted
the 01/25/2026 at 08:46 AM
Patchfinder kingmaker et ff7 revirth
churos45
posted
the 01/25/2026 at 08:48 AM
J'ai repris ReCore sur XSX. Il y a 5 ans je n'avais pas aimé, mais aujourd'hui je le trouve très fun à jouer. Je ne devais pas être dans le bon mood à l'époque
malroth
posted
the 01/25/2026 at 08:55 AM
Nioh 3
Du 29 janvier jusqu'à... Plus de 1000h assurément
Je vais rentrer dans ma grotte
commandermargulis
posted
the 01/25/2026 at 09:11 AM
J'ai fini Clair Obscure. Je ne rajouterai rien, tout a été dit et c'est un chef d'œuvre.
J'ai fini FF16 qui veut un très belle surprise et le meilleur FF depuis le 12, bien qu'il ait ses défauts.
En ce moment je suis sur Metroid Prime 4 sur Switch 2. Franchement c'est quand même assez moyen et je ne comprends pas les notes quelquefois dythirambiques qu'il a ou avoir. Tout fait daté, de la réalisation jusqu'au gameplay, même si je prend tout de même un certain plaisir.
Je ne comprends même pas que certains aient pu le considérer comme un GOTY.
C'est parce que c'est Nintendo et Metroid, mais il se serait appelé autrement, il serait déjà dans l'oubli.
cyr
posted
the 01/25/2026 at 09:14 AM
Cette semaine, principalement farming simulator édition signature.
Me reste a acheter du bétail, après je me lance dans la construction d'industrie pour obtenir des produits transformé (boulangerie, tailleur, menuisier, huile etc) et je finirais sur l'activité d'abattage d'arbre pour alimenter mes usines....
Je sais pas si je ferais la production olive et de raisin,.
J'approche des 200 heures.(sur xbox série x j'ai que 50 heure au compteur...les mods c'est le poison pour ce jeux)
kevisiano
posted
the 01/25/2026 at 09:17 AM
churos45
je te rassure il m'avait soulé pour de nombreuses raisons mais la version définitive corrige beaucoup d'aspects (trop tard pour moi lol)
megadeth
posted
the 01/25/2026 at 09:35 AM
fini assassin's creed shadows et on extention sur ps5 ( plus de 167heures de jeux) mais je continue pour explorer toutes les régions
thejoke
posted
the 01/25/2026 at 09:39 AM
yakuza kiwami1 et kiwami 2. J'ai peur des retours du 3.
walterwhite
posted
the 01/25/2026 at 09:52 AM
COE33
pcverso
posted
the 01/25/2026 at 09:58 AM
Stalker 2, kakarot hd, enshrouded, jurassic world 3.
natedrake
posted
the 01/25/2026 at 10:04 AM
Fini Metroid Prime 4 sur Switch 2. C'était bien sympa dans l'ensemble. J'ai hâte de retrouver Samus dans un futur Prime 5 (ou via le remaster du 2 qui sera bientôt annoncé ?).
roivas
posted
the 01/25/2026 at 10:20 AM
Terminé Metroid Prime 4, que j'ai vraiment adoré pour le coup. J'espère vraiment qu'on aura droit a une suite & qu'ils vont partir sur une nouvelle Trilogy.
Me reste à finir Hyrule Warrior sur Switch 2
Je vois pas trop de jeux à sortir qui me font de l'œil dans un futur proche, du coup me relance dans Baldur's Gate 3 avec un Tav cette fois ci & Detroit Become Human.
churos45
posted
the 01/25/2026 at 10:47 AM
kevisiano
je viens de regarder et effectivement la DE apporte beaucoup de changements utiles
thejoke
posted
the 01/25/2026 at 10:59 AM
churos45
kevisiano
j'avais laissé tomber à l'époque parce que le farm de noyaux m'avait gonflé pour progresser dans le jeu. C'est réglé ça ?
churos45
posted
the 01/25/2026 at 11:10 AM
thejoke
Il faut toujours récupérer des noyaux mais j'en suis qu'au début et j'aime bien fouiller partout donc pour l'instant ça ne me gêne pas mais je ne sais pas si ce sera chiant par la suite
aozora78
posted
the 01/25/2026 at 01:21 PM
Hades 2
- fini une tuerie !
Dispatch
- J'adore pour l'instant
Marvel Rivals
- Ouai j'ai pas testé pendant longtemps et j'ai ragé
killia
posted
the 01/25/2026 at 01:24 PM
Kingdom Come Délivrance sur XSX
FFVII Remake, Capcom collection 2 (Rival Schools, Power Stone 2
), MIO et Pokemon Arceus (dont j’ai découvert que le cloud ne gardait pas la saveur, je suis deg) sur Switch 2.
cyr
posted
the 01/25/2026 at 02:08 PM
roivas
pour le coup, votre ressentie se rapproche du miens. Moi je suis loin de l'avoir terminé.
Mais il se rapproche du premier en plaisir.
Le pire rest quand même le 2.
megadeth
il est bien cette épisode ?
Histoire que je saute pas a la première promo de l'eshop....
killia
tu veux parler de sauvegarde et non de saveur?
killia
posted
the 01/25/2026 at 02:10 PM
cyr
mdrrrr oui, c'est mon correcteur qui m’a joué des tours.
Ma save switch 1 qui était sur le cloud ne pouvait pas être transféré. Je ne suis pas un grand joueur de Pokemon des générations récentes (outre Épée j’ai pas joué à Pokemon depuis Emeraude) et donc j’avais aucune idée que Nintendo bloquait le transfert de données sauf d’une console à une autre.
cyr
posted
the 01/25/2026 at 02:17 PM
killia
toi aussi .....correcteur automatique de merde.
Ouai le cloud c'est pas pour tous les jeux. Pour transférer, il fait avoir les 2 consoles cote a cote...
Et animal crossing c'est encore différent....
Ma soeur a acheter une switch 1 pour sont aînée, et elle me demande comment faire pour transférer sont compte....
Comme ma soeur a créé un compte a elle, et que sont aînée a un compte enfant, elle y arrive pas lol....
Compliqué quand on a pas l'habitude
killia
posted
the 01/25/2026 at 02:31 PM
cyr
ah oui j’ai eu exactement le même souci sur ACNH, j’ai failli pleurer car je passais de ma Switch 1 à l’Oled en ayant vendu la cartouche.
J’étais dépité d’avoir perdu mon île, pendant que la save suffisait.
Nintendo impose trois modèles de sauvegarde qui peuvent vite devenir un enfer.
magneto860
posted
the 01/25/2026 at 02:53 PM
Astro Bot (mais blasé par la difficulté des deux derniers niveaux, du coup je n'ai pas joué beaucoup)
The Exit 8 (une expérience sympa de deux heures environ. Se finit en trois minutes quand on sait quoi chercher).
FF7 Remake. A ma surprise les trophées comptent avec le mode triche, du coup j'ai craqué, j'ai tracé les 11h qui me séparaient du platine (Les chapitres en difficile, le morbol et le prestige).
megadeth
posted
the 01/25/2026 at 03:29 PM
cyr
si tu parle de assassin's creed shadows moi j'adore, l'extention est encore mieux je trouve.
