screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 12/28/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles : 190
visites since opening : 610669
subscribers : 3
bloggers : 1
Allez la dernière de l'année et bonnes fêtes !
    posted the 12/28/2025 at 10:17 AM by kevisiano
    comments (7)
    shinz0 posted the 12/28/2025 at 10:29 AM
    Skate Story, c'est sympa mais j'ai rien compris pour l'instant
    Hogwarts Legacy, run n°2 sur PC
    natedrake posted the 12/28/2025 at 10:35 AM
    Toujours Metroid Prime 4, je prends mon temps pour tout explorer.
    ratchet posted the 12/28/2025 at 10:48 AM
    Pokémon ZA, Avatar sur ps5 et un peu Metroid.
    jenicris posted the 12/28/2025 at 11:00 AM
    Death Stranding 2 et Xenoblade Chronicles X DE
    perse9 posted the 12/28/2025 at 11:04 AM
    persona 5 royal, 105heures de jeux pour le moment..à voir
    rbz posted the 12/28/2025 at 11:16 AM
    FFIX moguri mod sur l'excellent steam deck
    mais c'est le premier jrpg en full japonais qui m'épuise un peu les neuronnes. il est très bavard et avoir zéro voice acting rend pas la tache plus simple.
    pcverso posted the 12/28/2025 at 12:33 PM
    Ninja gaiden 2 black sd
    Tainted grail the fall of avalon pc
    Cyberpunck 2077 pc
    Bf6 pc
