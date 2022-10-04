accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Allez la dernière de l'année
et bonnes fêtes !
posted the 12/28/2025 at 10:17 AM by
kevisiano
kevisiano
comments (
7
)
7
)
shinz0
posted
the 12/28/2025 at 10:29 AM
Skate Story, c'est sympa mais j'ai rien compris pour l'instant
Hogwarts Legacy, run n°2 sur PC
natedrake
posted
the 12/28/2025 at 10:35 AM
Toujours Metroid Prime 4, je prends mon temps pour tout explorer.
ratchet
posted
the 12/28/2025 at 10:48 AM
Pokémon ZA, Avatar sur ps5 et un peu Metroid.
jenicris
posted
the 12/28/2025 at 11:00 AM
Death Stranding 2 et Xenoblade Chronicles X DE
perse9
posted
the 12/28/2025 at 11:04 AM
persona 5 royal, 105heures de jeux pour le moment..à voir
rbz
posted
the 12/28/2025 at 11:16 AM
FFIX moguri mod sur l'excellent steam deck
mais c'est le premier jrpg en full japonais qui m'épuise un peu les neuronnes.
il est très bavard et avoir zéro voice acting rend pas la tache plus simple.
pcverso
posted
the 12/28/2025 at 12:33 PM
Ninja gaiden 2 black sd
Tainted grail the fall of avalon pc
Cyberpunck 2077 pc
Bf6 pc
