Toujours produit par Science Saru, la saison 3 de Dandadan s’offre un premier visuel pour une sortie en 2027.

La partie final de Bleach Thousand-Year Blood War - The Calamity se dévoile en teaser, et sera prochainement diffusé en juillet 2026.

Après l’excellent film de l’arc de Reze, Mappa dévoile sa suite dans une nouvelle saison qui couvrira « l’arc des Assassins », un visuel et un teaser ont été dévoilés à l’occasion de la Jump Festa 2026.

Un premier visuel et teaser ont été dévoilés pour la saison 2 de The Elusive Samurai qui sera diffusée en juillet 2026.

Nouveau trailer pour l’anime Akane-Banashi qui sera diffusé en avril prochain.

Une première affiche pour la saison 2 de Blue Box qui sortira à l’automne 2026.

Un trailer pour la partie 3 de Dr Stone qui sortira en avril 2026 sur Crunchyroll.

La saison 2 de Black Clover se montre en trailer et confirme sa diffusion en 2026.

La partie 2 d’Hell Teacher Jigoku Sensei Nube se montre en trailer pour une reprise le 7 janvier.

L’anime Kill Blue se présente en trailer pour une diffusion qui commencera en avril prochain.

La partie 2 de la saison final de Beastars dévoile son trailer pour une sortie en mars 2026 sur Netflix.

Suite au film HAIKYU!! FINAL : La Guerre des Poubelles, le film HAIKYU!! VS The Little Giant et son épisode spécial HAIKYU!! The Place Where Monsters Go sortiront en 2027.