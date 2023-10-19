Toujours produit par Science Saru, la saison 3 de Dandadan s’offre un premier visuel pour une sortie en 2027.
La partie final de Bleach Thousand-Year Blood War - The Calamity se dévoile en teaser, et sera prochainement diffusé en juillet 2026.
Après l’excellent film de l’arc de Reze, Mappa dévoile sa suite dans une nouvelle saison qui couvrira « l’arc des Assassins », un visuel et un teaser ont été dévoilés à l’occasion de la Jump Festa 2026.
Un premier visuel et teaser ont été dévoilés pour la saison 2 de The Elusive Samurai qui sera diffusée en juillet 2026.
Nouveau trailer pour l’anime Akane-Banashi qui sera diffusé en avril prochain.
SynopsisDepuis son enfance, Akane admire profondément son père, un maître du rakugo, cet art traditionnel japonais où un seul conteur captive son public en incarnant plusieurs personnages grâce à la voix, aux gestes et aux expressions. Mais son rêve s’effondre lorsqu’encore écolière, elle assiste à l’expulsion brutale de son père et de tous les candidats de l’École Arakawa, alors qu’il visait le rang suprême de shin’uchi.
Six ans plus tard, portée par une détermination sans faille et secrètement formée par l’ancien maître de son père, Akane décide de marcher sur ses traces. Son objectif : devenir shin’uchi, laver l’honneur de son père et prouver à tous que le rakugo est un art digne de respect et de reconnaissance.
Une première affiche pour la saison 2 de Blue Box qui sortira à l’automne 2026.
Un trailer pour la partie 3 de Dr Stone qui sortira en avril 2026 sur Crunchyroll.
La saison 2 de Black Clover se montre en trailer et confirme sa diffusion en 2026.
La partie 2 d’Hell Teacher Jigoku Sensei Nube se montre en trailer pour une reprise le 7 janvier.
L’anime Kill Blue se présente en trailer pour une diffusion qui commencera en avril prochain.
SynopsisKill Blue suit Juzo Ogami, un tueur à gages légendaire de 40 ans travaillant pour le syndicat d’assassins Z.O.O.. Lors d’une mission contre la société de manipulation génétique Mitsuoka Pharmaceuticals, il est piqué par une guêpe expérimentale qui modifie son ADN et le ramène physiquement à l’âge de 12 ans. Incapable de poursuivre son métier de tueur à cause de son nouveau corps, il reçoit un ordre inattendu : infiltrer un prestigieux collège pour évaluer sa sécurité avant que la fille de son patron ne s’y inscrive.
Dépourvu d’éducation formelle et découvrant pour la première fois la vie scolaire, Ogami doit jongler entre ses nouvelles obligations d’élève modèle et ses missions secrètes, tout en enquêtant sur Noren Mitsuoka, l’héritière de la société responsable de sa transformation, qui détient peut-être la clé pour lui rendre son âge adulte.
La partie 2 de la saison final de Beastars dévoile son trailer pour une sortie en mars 2026 sur Netflix.
Suite au film HAIKYU!! FINAL : La Guerre des Poubelles, le film HAIKYU!! VS The Little Giant et son épisode spécial HAIKYU!! The Place Where Monsters Go sortiront en 2027.
Je pense qu'ils se sont loupé à diffuser aussi tôt la S2 (Juillet 2025), il aurait été plus judicieux de la diffuser de Novembre 2025 à Février 2026, la coupure aurait été mieux digérer, là ca fait un trou de 1 an 1/2...