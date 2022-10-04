accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui ont testé Terminator ? ^^
posted the 12/14/2025 at 11:39 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
21
)
thelastone
posted
the 12/14/2025 at 11:41 AM
Mario oddyssey chaud d'avoir toutes les lunes ..
roivas
posted
the 12/14/2025 at 11:42 AM
Hyrule Warriors, Disco Elysium & Dying Light The Beast
yanssou
posted
the 12/14/2025 at 11:45 AM
Retour dans l'ouest (read dead 2)
vieuxconsoleux
posted
the 12/14/2025 at 11:47 AM
J’ai fini chronos, très bon jeu. J’ai « subi » metroid prime 4 et j’ai fais quelques run d’hades 2
cyr
posted
the 12/14/2025 at 11:47 AM
Farming simulator édition signature. J'ai oublié comment c'etais long le démarrage sans les mods......
maisnon
posted
the 12/14/2025 at 11:49 AM
Le jeu coute 50/60 balles et se finit en 2h, personne ne va l'acheter tout de suite.
pcverso
posted
the 12/14/2025 at 11:56 AM
Mgs3 delta, baldure gates 3 et castavania lord of shadow .
battossai
posted
the 12/14/2025 at 12:11 PM
Fini RE2 Remake Leon A et Claire B
J'ai profité des soldes pour prendre Psychonauts à 1.50 euros (mais au final c'est la version PS2 émulée un petit lifting supplémentaire aurait été le bienvenue)
Sinon j'ai commencé Soul Reaver Remastered et c'est toujours aussi bon.
La refonte est très légère et issue de recyclage (les assets de Kain sont ceux de Défiance j'ai l'impression) et le gameplay parfois approximatif mais le restant c'est du caviar
La saga mérite tellement de revenir
momotaros
posted
the 12/14/2025 at 12:14 PM
Dragon Ruins II (fini + platine)
Tainted Grail (découverte)
Elden Ring Nightreign (DLC)
shirou
posted
the 12/14/2025 at 12:22 PM
Utawarerumono
Persona 2 : Innocent Sin
Ace attorney investigation
thauvinho
posted
the 12/14/2025 at 12:37 PM
Avatar Frontiers of Pandora avec la maj 3rd person, magnifique
yogfei
posted
the 12/14/2025 at 01:21 PM
Metroid prime 4 et Octopath traveler 0
yogfei
posted
the 12/14/2025 at 01:23 PM
maisnon
Faut arrêter de raconter n'importe quoi 26€99 sur steam... Mais oui il ne fait que 2h de jeu donc ca sera a petit prix en promo pour moi un jour
fan2jeux
posted
the 12/14/2025 at 01:32 PM
Je suis sur promenade,
il etait a -70% en promo, j en avais entendu parler une fois.
Allez on essaie.
Il est geniale ce petit jeu. Il ressemble a tinikyn
zekk
posted
the 12/14/2025 at 01:42 PM
persona 3R
aozora78
posted
the 12/14/2025 at 02:24 PM
Ghost of Yotei
fini une heure avant les Game Awards
Puis enfin
Hades II
rbz
posted
the 12/14/2025 at 02:29 PM
Principalement FFix, toujours sur steam deck et c'est un régale
marcelpatulacci
posted
the 12/14/2025 at 02:37 PM
Ass Attorney 6 et Doom Dark Age
(1euro le XGP ultimate
Suffisant pour faire 4 ou 5 gros jeux^^)
Ah oui pour Doom...un jeu exclu bonhomme! Donc fans de Hogwarts Legacy et TLOU2: éviter
De rien
churos45
posted
the 12/14/2025 at 03:55 PM
Dragon's Dogma terminé
sonilka
posted
the 12/14/2025 at 04:21 PM
Hadès 2 et Metroid Prime 4. J'ai bouclé ce dernier d'ailleurs. Les probabilités que je le refasse un jour sont de 0.
thejoke
posted
the 12/14/2025 at 04:28 PM
Kirby air riders et yakuza ishin
