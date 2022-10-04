Vos jeux de la semaine ?
Y en a qui ont testé Terminator ? ^^
    posted the 12/14/2025 at 11:39 AM by kevisiano
    comments (21)
    thelastone posted the 12/14/2025 at 11:41 AM
    Mario oddyssey chaud d'avoir toutes les lunes ..
    roivas posted the 12/14/2025 at 11:42 AM
    Hyrule Warriors, Disco Elysium & Dying Light The Beast
    yanssou posted the 12/14/2025 at 11:45 AM
    Retour dans l'ouest (read dead 2)
    vieuxconsoleux posted the 12/14/2025 at 11:47 AM
    J’ai fini chronos, très bon jeu. J’ai « subi » metroid prime 4 et j’ai fais quelques run d’hades 2
    cyr posted the 12/14/2025 at 11:47 AM
    Farming simulator édition signature. J'ai oublié comment c'etais long le démarrage sans les mods......
    maisnon posted the 12/14/2025 at 11:49 AM
    Le jeu coute 50/60 balles et se finit en 2h, personne ne va l'acheter tout de suite.
    pcverso posted the 12/14/2025 at 11:56 AM
    Mgs3 delta, baldure gates 3 et castavania lord of shadow .
    battossai posted the 12/14/2025 at 12:11 PM
    Fini RE2 Remake Leon A et Claire B

    J'ai profité des soldes pour prendre Psychonauts à 1.50 euros (mais au final c'est la version PS2 émulée un petit lifting supplémentaire aurait été le bienvenue)

    Sinon j'ai commencé Soul Reaver Remastered et c'est toujours aussi bon.

    La refonte est très légère et issue de recyclage (les assets de Kain sont ceux de Défiance j'ai l'impression) et le gameplay parfois approximatif mais le restant c'est du caviar
    La saga mérite tellement de revenir
    momotaros posted the 12/14/2025 at 12:14 PM
    Dragon Ruins II (fini + platine)
    Tainted Grail (découverte)
    Elden Ring Nightreign (DLC)
    shirou posted the 12/14/2025 at 12:22 PM
    Utawarerumono
    Persona 2 : Innocent Sin
    Ace attorney investigation
    thauvinho posted the 12/14/2025 at 12:37 PM
    Avatar Frontiers of Pandora avec la maj 3rd person, magnifique
    yogfei posted the 12/14/2025 at 01:21 PM
    Metroid prime 4 et Octopath traveler 0
    yogfei posted the 12/14/2025 at 01:23 PM
    maisnon Faut arrêter de raconter n'importe quoi 26€99 sur steam... Mais oui il ne fait que 2h de jeu donc ca sera a petit prix en promo pour moi un jour
    fan2jeux posted the 12/14/2025 at 01:32 PM
    Je suis sur promenade,
    il etait a -70% en promo, j en avais entendu parler une fois.
    Allez on essaie.
    Il est geniale ce petit jeu. Il ressemble a tinikyn
    zekk posted the 12/14/2025 at 01:42 PM
    persona 3R
    aozora78 posted the 12/14/2025 at 02:24 PM
    Ghost of Yotei fini une heure avant les Game Awards
    Puis enfin Hades II
    rbz posted the 12/14/2025 at 02:29 PM
    Principalement FFix, toujours sur steam deck et c'est un régale
    marcelpatulacci posted the 12/14/2025 at 02:37 PM
    Ass Attorney 6 et Doom Dark Age
    (1euro le XGP ultimate Suffisant pour faire 4 ou 5 gros jeux^^)

    Ah oui pour Doom...un jeu exclu bonhomme! Donc fans de Hogwarts Legacy et TLOU2: éviter De rien
    churos45 posted the 12/14/2025 at 03:55 PM
    Dragon's Dogma terminé
    sonilka posted the 12/14/2025 at 04:21 PM
    Hadès 2 et Metroid Prime 4. J'ai bouclé ce dernier d'ailleurs. Les probabilités que je le refasse un jour sont de 0.
    thejoke posted the 12/14/2025 at 04:28 PM
    Kirby air riders et yakuza ishin
