Pour célébrer son 20ᵉ anniversaire en 2026, Code Geass revient dans un nouvel animé nommé Code Geass : Hoshi Oi no Aspar, Kazuya Nomura (Moriarty the Patriot, Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru, Black Fox) réalise ce projet au studio d’animation Sunrise.
La saison 2 de Blue Miburo s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 20 décembre sur ADN.
Nouveau visuel et trailer pour la saison 2 de My Hero Academia : Vigilantes qui est prévu le 5 janvier 2026 sur Crunchyroll.
Un visuel et teaser pour la saison 2 de Tsue to Tsurugi no Wistoria qui est prévu pour le mois d’avril 2026.
Réalisé par Yasuhiro Kimura (Urusei Yatsura) et Hideya Takahashi (Golden Wind), Jojo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run s’offre une nouvelle affiche pour une sortie en 2026 sur Netflix.
Un trailer pour l’épisode spécial de Kaguya-sama wa Kokurasetai : Otona e no Kaidan qui fait suite aux événements du film Kaguya-sama Love Is War, dont sa sortie est prévue le 31 décembre au Japon.
La plate-forme ADN prévoit de sortir 3 films d’animation en France, en Belgique et au Luxembourg, Assassination Classroom the Movie – Our Time sera projeté les 28 et 29 mars 2026, The Dangers in My Heart les 14 et 15 février 2026 et Alice au pays des merveilles – Dive in Wonderland dès le 14 janvier au cinéma.
Le film d’animation Mononoke 3 : Hebigami, le dernier de la trilogie sortira le 29 mai 2026 au Japon et plus tard sur Netflix chez nous.
Après le rachat des éditions Crunchyroll Manga par le géant HarperCollins, Crunchyroll devient Kazé qui portera un nouveau logo dès avril 2026, date dans laquelle sortira aussi une nouvelle série de manga avec un nouveau label. (un label qui ne concerne pas les séries en cours)
Au programme pour son lancement, le shojo de fantasy L'Arcane de l'Aube de Rei Tôma sous format double avec le manga La Bête du Roi le 1er avril.
Le premier tome de MAD de Yûsuke Ôtori sortira le 15 avril 2026, suivi de Seigi no Rokugô de Yukinobu Tatsu, l'auteur de Dandadan dont son tome 1 sortira le 20 mai 2026. Everything About Himeru Kokoro une œuvre de 4 volumes sortira le 6 mai 2026.
Enfin Alkaloid Bride de Nijimi Oikawa est prévu le 3 juin avec Ayashii Iyashi no Yakumo-san de Rokushi Ayano le 24 juin, deux manga de romance et tranche de vie.
Le film live Sakamoto Days s’offre un premier trailer pour une sortie le 29 Avril 2026 au Japon.
L’anime Black Torch se présente en trailer pour une diffusion en juillet 2026.
SynopsisJiro Azuma descend d’une lignée de shinobi et possède un don unique : il peut communiquer avec les animaux.
Un jour, il croise Rago, un puissant mononoke (esprit démoniaque) poursuivi par des exorcistes et des créatures hostiles. L’affrontement tourne mal et Rago, pour survivre, fusionne avec Jiro.
Cette union leur confère un pouvoir dévastateur… mais plonge Jiro dans un conflit invisible qui oppose les humains à des entités surnaturelles redoutables.
Ainsi débute le destin d’un duo improbable, contraint de rejoindre une organisation secrète chargée de contenir les mononoke.
Nouveau trailer pour l’anime Dead Account qui est prévu le 10 janvier 2026.
SynopsisDans un monde où les fantômes hantent désormais Internet, les âmes perdues se manifestent dans les espaces numériques où elles ont laissé leurs plus forts attachements.
Nous suivons Soji Enishiro, un lycéen de 15 ans qui se cache derrière le pseudonyme Aoringo sur les réseaux. Sous ce nom, il diffuse des vidéos violentes et provocantes, uniquement pour attirer les clics et récolter assez d’argent afin de payer les soins médicaux de sa petite sœur.
Mais derrière ses airs cyniques et sa popularité en ligne, Soji n’est qu’un adolescent doux, passionné de pudding et prêt à tout pour protéger sa famille. Un jour, lors d’un live, il est attaqué par un fantôme numérique et survit de justesse, réveillant en lui un étrange pouvoir spirituel. Il est alors repéré par la Miden Academy, une école secrète formant des exorcistes capables de combattre les entités hantant le cyber-espace.
Premier visuel pour l’anime Dara-san of Reiwa adapté du manga de Haruomi Tomotsuka, le studio Asahi Production est en charge du projet pour une diffusion en 2026.
SynopsisDans une montagne noyée par la pluie, un glissement de terrain met à nu un territoire interdit où deux jeunes frères et sœurs s’aventurent par erreur. La tempête transforme la forêt en piège, et leur exploration les conduit face à une entité légendaire dont l’apparence, d’abord terrifiante, cache une personnalité bien plus nuancée. Présumée divinité malveillante, Dara-san surgit au cœur du chaos, déroutée par l’absence de crainte chez ces enfants intrépides…
Premier trailer pour l’anime Snowball Earth qui sortira en avril 2026.
SynopsisTetsuo, un garçon timide dont le seul ami est un gigantesque robot nommé Yukio, s’est jadis illustré comme sauveur face à des monstres venus de l’espace. Après dix ans passés au cœur de batailles intergalactiques, il retourne sur Terre et découvre une planète entièrement gelée, transformée en un monde inhospitalier recouvert de neige et de glace.
Plongé dans ce paysage apocalyptique où l’humanité semble avoir disparu, Tetsuo tente de percer le mystère de cette ère glaciale et de tenir la promesse faite à Yukio : se faire un véritable ami, malgré le désespoir et la solitude.
Visuel et nouveau trailer pour le remake de l’anime Le Collège fou, fou, fou (High School Kimengumi) qui est prévu le 9 janvier.
SynopsisNous suivons le quotidien complètement déjanté d’un groupe d’adolescents du lycée Kimengumi, un établissement réputé pour regrouper les élèves les plus étranges et imprévisibles du Japon. Mené par le charismatique et farfelu Rei Ichido, le groupe enchaîne les situations absurdes, les parodies de la société japonaise et les gags à l’humour surréaliste typique des années 80.
La second partie du remake de l’anime Cats’Eye s’offre un trailer pour une reprise le 26 décembre sur Disney +.
SynopsisCat’s Eye nous plonge dans la vie des sœurs Kisugi : Rui, Hitomi et Ai, qui mènent une double vie intrigante.
Le jour, elles gèrent le café Cat’s Eye, mais la nuit, elles deviennent des voleuses redoutables, cherchant à récupérer des œuvres d’art ayant appartenu à leur père disparu, un artiste allemand.
Leur but est de réunir toute la collection pour retrouver la trace de leur père. Leur principal adversaire est l’inspecteur Toshio Utsumi, fiancé de Hitomi, qui ignore tout de sa double identité.
Un nouveau trailer pour l’anime Darwins Incident qui débutera le 6 janvier sur Prime Video.
SynopsisCréé dans un laboratoire de biologie expérimentale, Charlie est un être hybride à moitié humain et à moitié chimpanzé, surnommé le Humanzee. Élevé par des parents humains aimants, il tente de mener une vie normale en entrant au lycée. C’est là qu’il rencontre Lucy, une jeune fille solitaire et intelligente, qui devient sa toute première amie.
Mais le fragile équilibre de sa vie bascule lorsque le groupe d’activistes ayant libéré sa mère quinze ans plus tôt refait surface, cette fois sous la forme d’une organisation terroriste prête à tout pour capturer Charlie.
Entre manipulation, idéologie et quête d’identité, l’histoire explore les frontières troublantes entre humanité, animalité et éthique scientifique.