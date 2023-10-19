Pour célébrer son 20ᵉ anniversaire en 2026, Code Geass revient dans un nouvel animé nommé Code Geass : Hoshi Oi no Aspar, Kazuya Nomura (Moriarty the Patriot, Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru, Black Fox) réalise ce projet au studio d’animation Sunrise.

La saison 2 de Blue Miburo s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 20 décembre sur ADN.

Nouveau visuel et trailer pour la saison 2 de My Hero Academia : Vigilantes qui est prévu le 5 janvier 2026 sur Crunchyroll.

Un visuel et teaser pour la saison 2 de Tsue to Tsurugi no Wistoria qui est prévu pour le mois d’avril 2026.

Réalisé par Yasuhiro Kimura (Urusei Yatsura) et Hideya Takahashi (Golden Wind), Jojo’s Bizarre Adventure Steel Ball Run s’offre une nouvelle affiche pour une sortie en 2026 sur Netflix.

Un trailer pour l’épisode spécial de Kaguya-sama wa Kokurasetai : Otona e no Kaidan qui fait suite aux événements du film Kaguya-sama Love Is War, dont sa sortie est prévue le 31 décembre au Japon.

La plate-forme ADN prévoit de sortir 3 films d’animation en France, en Belgique et au Luxembourg, Assassination Classroom the Movie – Our Time sera projeté les 28 et 29 mars 2026, The Dangers in My Heart les 14 et 15 février 2026 et Alice au pays des merveilles – Dive in Wonderland dès le 14 janvier au cinéma.

Le film d’animation Mononoke 3 : Hebigami, le dernier de la trilogie sortira le 29 mai 2026 au Japon et plus tard sur Netflix chez nous.

Après le rachat des éditions Crunchyroll Manga par le géant HarperCollins, Crunchyroll devient Kazé qui portera un nouveau logo dès avril 2026, date dans laquelle sortira aussi une nouvelle série de manga avec un nouveau label. (un label qui ne concerne pas les séries en cours)



Au programme pour son lancement, le shojo de fantasy L'Arcane de l'Aube de Rei Tôma sous format double avec le manga La Bête du Roi le 1er avril.



Le premier tome de MAD de Yûsuke Ôtori sortira le 15 avril 2026, suivi de Seigi no Rokugô de Yukinobu Tatsu, l'auteur de Dandadan dont son tome 1 sortira le 20 mai 2026. Everything About Himeru Kokoro une œuvre de 4 volumes sortira le 6 mai 2026.



Enfin Alkaloid Bride de Nijimi Oikawa est prévu le 3 juin avec Ayashii Iyashi no Yakumo-san de Rokushi Ayano le 24 juin, deux manga de romance et tranche de vie.

Le film live Sakamoto Days s’offre un premier trailer pour une sortie le 29 Avril 2026 au Japon.

L’anime Black Torch se présente en trailer pour une diffusion en juillet 2026.

Nouveau trailer pour l’anime Dead Account qui est prévu le 10 janvier 2026.

Premier visuel pour l’anime Dara-san of Reiwa adapté du manga de Haruomi Tomotsuka, le studio Asahi Production est en charge du projet pour une diffusion en 2026.

Premier trailer pour l’anime Snowball Earth qui sortira en avril 2026.

Visuel et nouveau trailer pour le remake de l’anime Le Collège fou, fou, fou (High School Kimengumi) qui est prévu le 9 janvier.

La second partie du remake de l’anime Cats’Eye s’offre un trailer pour une reprise le 26 décembre sur Disney +.

Un nouveau trailer pour l’anime Darwins Incident qui débutera le 6 janvier sur Prime Video.