Éditeur : Cococucumber
Développeur : Cococucumber
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen.
Vous incarnez Jack, un papa ordinaire qui vit une aventure extraordinaire, piégé dans une dimension mystérieuse. Perdu dans cette galaxie inconnue, vous vous lancez dans un périple pour rentrer chez vous.