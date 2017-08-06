Éditeur : Cococucumber

Développeur : Cococucumber

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : 2026

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen.

Vous incarnez Jack, un papa ordinaire qui vit une aventure extraordinaire, piégé dans une dimension mystérieuse. Perdu dans cette galaxie inconnue, vous vous lancez dans un périple pour rentrer chez vous.