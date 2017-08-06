Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Cococucumber
Cococucumber
L'univers de
L'univers de "l'indé"
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3919
[PC/XSX] Echo Generation 2 / Trailer
Aventure





Éditeur : Cococucumber
Développeur : Cococucumber
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/XSX
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Japonais / Polonais / Portugais / Chinois / Coréen.

Vous incarnez Jack, un papa ordinaire qui vit une aventure extraordinaire, piégé dans une dimension mystérieuse. Perdu dans cette galaxie inconnue, vous vous lancez dans un périple pour rentrer chez vous.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=hr4JdEEeNUI
