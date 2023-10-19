Nouveau visuel pour la première partie de la saison 3 de Jujustu Kaisen qui débutera le 8 janvier 2026 sur Crunchyroll et sera composée de 13 épisodes.
Nouveau visuel et trailer pour la saison 3 d’Oshi no Ko qui commencera le 14 janvier sur ADN.
Le film d’animation original Kaguya Princesse Cosmique se dévoile en trailer pour une diffusion le 22 janvier sur Netflix. Inspiré du conte Le Coupeur de bambous, Shingo Yamashita (opening de Jujutsu Kaisen saison 1 , opening de Chainsaw Man et Urusei Yatsura) réalise le projet au studio Colorido.
SynopsisSitué dans le royaume virtuel de Tsukuyomi, Cosmic Princess Kaguya! revisite la légende classique à travers une approche cyber-fantastique et poétique.
La princesse Kaguya, figure emblématique du folklore japonais, renaît ici dans un monde numérique où la technologie, les émotions humaines et les souvenirs d’un passé oublié s’entremêlent. Ce récit interroge la frontière entre le virtuel et le réel, l’amour et la solitude, tout en rendant hommage à la beauté intemporelle du mythe originel.
Le groupe M6 s’associe avec la plate-forme Adn, une cinquantaine d’animés sont déjà inclus chez M6, on y retrouve Yu-Gi-Oh! en version non censurée, Hunter x Hunter, Fairy Tail et d’autres comme Assassination Classroom. Le 26 novembre marquera aussi l’arrivée de Naruto , One Piece et Dragon Ball.
Les Misérables de Victor Hugo arrive au éditions Paquet, cette version Bd était sortit en Chine en 2023 par l’artiste Chaiko, l’édition française sortira le 19 novembre au prix de 24€ au format BD cartonné de 128 pages couleurs.
SynopsisRoman épique, Les Misérables dépeint de 1815, la fin de l’époque napoléonienne, à juin 1832, la Commune et les émeutes de Paris, une grande fresque basée sur la vie de pauvres gens dans Paris et la France provinciale, Victor Hugo s'attachant plus particulièrement au destin du bagnard Jean Valjean. Outre le récit souvent dramatique des péripéties de vie des personnages, Victor Hugo expose ses idées sur l'Histoire, la société ou la religion.
Le tome 1 d'Ichi the Witch aura droit à une édition collector au prix de 9,95€, pour rappel, les deux premiers tome du manga sortiront simultanément le 12 février 2026 au prix de 7,20 € chacun.
SynopsisLes majiks : des sortilèges qui se matérialisent sous la forme de mystérieuses créatures vivantes... Seules les femmes sont capables de les traquer et d’accomplir les rituels périlleux nécessaires pour les acquérir. Elles deviennent ainsi des sorcières, protectrices de l’humanité, dotées du don de maîtriser et de déchaîner le pouvoir de ces majiks.
Après avoir été abandonné à six ans dans la montagne où il vit maintenant en solitaire, le jeune Ichi a développé un exceptionnel instinct de chasseur. La lutte pour la survie est une seconde nature chez lui, et il n’aime rien tant que remporter des duels à mort dans un milieu hostile. Alors, quand le majik maléfique Uroro menace le village voisin, il saute sur l’occasion de défier cette proie surpuissante ! Contre toute attente, il remporte le combat et devient ainsi le premier sorcier de l’Histoire... Mais un homme peut-il contrôler un tel pouvoir ?
La magie ne s’apprend pas, elle se mérite ! Entrez dans l’univers d’Ichi the Witch, où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d’intrépides aventurières !
Se déroulant dans le même univers que Radiant , le premier tome de Fabula Fantasia de Tony Valente sortira le 5 décembre au prix de 7,95€.
SynopsisIl était une fois, bien avant la naissance de Seth, bien avant l'apogée de l'Inquisition, un monde empli de magie et de reliques enchantées. Un monde où la féérie côtoie le banal, où le fantastique et le fabuleux sont partout. Des objets enchantés, convoités par tous, ont fini par ordonner la sociétés entre les dominants qui en possèdent, ont les moyens d'organiser la quête des reliques, et le peuple qui a appris à admirer ces héros et magnifier leurs quêtes.
Jusqu'au jour où un jeune homme va décider d'enrayer l'injustice et l'arbitraire du pouvoir...
Après le manga Lone Wolf & Cub, Panini proposera le manga La Voie de l'Assassin du duo Kazuo Koike (scénario) et Goseki Kojima (dessin). L’éditeur sortira cette série en 10 volumes doubles en grand format de 15x21cm, le premier tome paraîtra le 28 janvier 2026, au prix de 19,99€.
SynopsisHanzô Hattori, ninja légendaire ayant servi aux côtés d'Ieyasu Tokugawa (l'homme qui a unifié le Japon et est devenu shôgun) a mené une existence mouvementée. Son nom résonne à travers les siècles comme l'ombre fidèle de ce grand daimyô. Voici l'histoire de celui qui deviendra le plus grand ninja de son époque.
A l’occasion du trentième anniversaire de l’anime Détective Conan, l’épisode spécial « ZERO » : L’affaire de l’aquarium de Shinichi Kudo sortira le 3 janvier 2026.
SynopsisShinichi Kudo, encore lycéen, se rend à l’aquarium Beika en compagnie de Ran Mouri. Leur rendez-vous cache en réalité un objectif bien particulier : préparer un plan de réconciliation pour les parents séparés de Ran, une véritable « opération de retrouvailles amoureuses ». Mais leur paisible sortie vire soudain au drame lorsque Shinichi fait une sinistre découverte. Guidé par l’odeur du sang, il se précipite sur les lieux du crime et entame aussitôt son enquête pour démasquer le coupable…