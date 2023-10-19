Nouveau visuel pour la première partie de la saison 3 de Jujustu Kaisen qui débutera le 8 janvier 2026 sur Crunchyroll et sera composée de 13 épisodes.

Nouveau visuel et trailer pour la saison 3 d’Oshi no Ko qui commencera le 14 janvier sur ADN.

Le film d’animation original Kaguya Princesse Cosmique se dévoile en trailer pour une diffusion le 22 janvier sur Netflix. Inspiré du conte Le Coupeur de bambous, Shingo Yamashita (opening de Jujutsu Kaisen saison 1 , opening de Chainsaw Man et Urusei Yatsura) réalise le projet au studio Colorido.

Le groupe M6 s’associe avec la plate-forme Adn, une cinquantaine d’animés sont déjà inclus chez M6, on y retrouve Yu-Gi-Oh! en version non censurée, Hunter x Hunter, Fairy Tail et d’autres comme Assassination Classroom. Le 26 novembre marquera aussi l’arrivée de Naruto , One Piece et Dragon Ball.

Les Misérables de Victor Hugo arrive au éditions Paquet, cette version Bd était sortit en Chine en 2023 par l’artiste Chaiko, l’édition française sortira le 19 novembre au prix de 24€ au format BD cartonné de 128 pages couleurs.

Le tome 1 d'Ichi the Witch aura droit à une édition collector au prix de 9,95€, pour rappel, les deux premiers tome du manga sortiront simultanément le 12 février 2026 au prix de 7,20 € chacun.

Se déroulant dans le même univers que Radiant , le premier tome de Fabula Fantasia de Tony Valente sortira le 5 décembre au prix de 7,95€.

Après le manga Lone Wolf & Cub, Panini proposera le manga La Voie de l'Assassin du duo Kazuo Koike (scénario) et Goseki Kojima (dessin). L’éditeur sortira cette série en 10 volumes doubles en grand format de 15x21cm, le premier tome paraîtra le 28 janvier 2026, au prix de 19,99€.

A l’occasion du trentième anniversaire de l’anime Détective Conan, l’épisode spécial « ZERO » : L’affaire de l’aquarium de Shinichi Kudo sortira le 3 janvier 2026.