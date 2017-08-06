Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Routine
name : Routine
platform : PC
editor : Raw Fury
developer : Lunar Software
genre : survival horror
other versions : Xbox One - Xbox Series X
[PC/XSX/XOne] Routine / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Lunar Software
Genre : Action/Aventure
Prévu sur PC/XSX/XOne
Date de sortie : 4 Décembre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Espagnol / Chinois.

Dans une base lunaire abandonnée, dans un futur alternatif imaginé dans les années 80.
La curiosité laisse place à l'instinct de survie quand le contact est brutalement rompu avec une base lunaire. Votre quête de réponses vous confronte à un ennemi convaincu que la plus grande menace, c'est vous. Chaque découverte vous plonge un peu plus dans l'inconnu, avec pour seule option de continuer d'avancer.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass à a sortie
https://www.youtube.com/watch?v=KHB0L55bL0s
    idd
    posted the 10/28/2025 at 06:45 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    idd posted the 10/28/2025 at 06:59 PM
    Merci pour la découverte, c'est pour moi ça et dans le XGP
