xxxHolic : un seinen sensationnel
MangaTalk


Synopsis Lycéen, Kimihiro Watanuki est poussé malgré lui par une force étrange qui le fait entrer dans la maison d'une médium, Yûko Ichihara, qui attendait cette visite inéluctable. Face à ses déclarations, Kimihiro reste perplexe, et afin de parer à son scepticisme, la médium lui révèle des détails concernant son passé, notamment un lourd secret lié aux forces occultes. Pour se débarrasser des visions qui l'assaillent, Kimihiro accepte un petit boulot d'homme de ménage chez cette médium plutôt difficile à vivre...

N’ayant que le manga , une des œuvres de Clamp xxxHOLiC m’a particulièrement marqué , son style graphique est enchanteur disposant d’une ambiance unique en son genre jonglant entre le réel et le fantastique de la culture japonaise, la série se démarque par ses personnages drôles et attachants. L’histoire se suit très bien et la série aborde beaucoup de sujets sensibles en le faisant avec un humour qui est parfaitement dosé donnant des finalités assez optimiste.

La lecture de cette nouvelle réédition qui aura un total de 19 tomes se savoure tellement bien, xxxHolic est un excellent manga, à lire sans modération.
    posted the 10/18/2025 at 03:53 PM by yanssou
    comments (1)
    avan posted the 10/18/2025 at 04:01 PM
    Pas du tout aimé perso.
