Synopsis

N’ayant que le manga , une des œuvres de Clamp xxxHOLiC m’a particulièrement marqué , son style graphique est enchanteur disposant d’une ambiance unique en son genre jonglant entre le réel et le fantastique de la culture japonaise, la série se démarque par ses personnages drôles et attachants. L’histoire se suit très bien et la série aborde beaucoup de sujets sensibles en le faisant avec un humour qui est parfaitement dosé donnant des finalités assez optimiste.



La lecture de cette nouvelle réédition qui aura un total de 19 tomes se savoure tellement bien, xxxHolic est un excellent manga, à lire sans modération.