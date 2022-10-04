Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 10/12/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 179
visites since opening : 547896
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
Silksong ? Hadès 2 ? Yotei ?
ajouter une source
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    roivas, killia, kevinmccallisterrr
    posted the 10/12/2025 at 02:04 PM by kevisiano
    comments (17)
    kevinmccallisterrr posted the 10/12/2025 at 02:07 PM
    Samorost 2
    The Pedestrian
    Dead in Vinland
    Dead in Bermuda
    Stardew Valley (coop)
    Ghost Trick : Détective Fantôme
    Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope
    yanssou posted the 10/12/2025 at 02:13 PM
    By sweet Carole exellente surprise ça change des AAA fade.
    serve posted the 10/12/2025 at 02:14 PM
    Zelda Twilight que j'ai re fini (j'avais oublié à qu'elle point il défonce BOTW)

    Et je me lance dans Trail in the sky
    killia posted the 10/12/2025 at 02:23 PM
    Ayant perdu toute mes save PS4, j’ai recommencé Like a Dragon sur Steam Deck et c’est un régal.

    Reprise de Trails in the Sky 1st, Tales of Graces f et Sonic Génération x Shadow sur Switch 2.
    Et c’est clairement confortable de faire des petites sessions dessus.
    pcsw2 posted the 10/12/2025 at 02:24 PM
    Armored core 6, final fantasy tactics sur sw2 , wreckfest 2 sur pc ainsi que bf6
    roivas posted the 10/12/2025 at 02:26 PM
    Dragon Age The Veilguard
    FFT (version Switch + upgrade Switch 2)
    Hell is US
    Mario Galaxy
    zekk posted the 10/12/2025 at 02:28 PM
    Digimon
    Absolum
    FF6 GBA
    marcelpatulacci posted the 10/12/2025 at 02:28 PM
    Silent Hill F me harder, yeah right there

    et Little Nightmare 3
    snave posted the 10/12/2025 at 02:29 PM
    Cette semaine pour moi c'était :

    Trails in the Sky
    Ghost of Yotei
    Mario Galaxy 1 et 2
    poker22 posted the 10/12/2025 at 02:31 PM
    Borderland 4; Battlefield 6 et Sonic criossword qui est un peu décevant
    derno posted the 10/12/2025 at 02:48 PM
    banjo kazooie sur le switch online, je m'étais lancé dans le toois que je n'avais jamais fais mais après une succession de passages relous et un level design que je trouvais sans génie j'ai voulu retenter le premier et il n'y a pas photos, il est bien mieux construit et malin que le deux qui lui se noie dans une surenchère mal maitrisé....j'en suis le premier surpris.

    vivement l'arrivé de conker pour que je puisse lui aussi le découvrir.
    fan2jeux posted the 10/12/2025 at 02:55 PM
    bye sweet carol
    shadowjago posted the 10/12/2025 at 02:57 PM
    Bye sweet Carole j’adore
    Gears reloaded bientôt le Platine
    Silksong ou j’avance petit à petit je suis après la citadelle .
    icebergbrulant posted the 10/12/2025 at 03:00 PM
    Platine d’Atelier Reslierana, épisode plutôt sympathique à suivre, toujours aussi cool l’alchimie mais au fil du temps, les Ateliers sont de plus en plus simples je trouve, on est loin de la qualité des 1ers Ateliers (cf Rorona ou Meruru)

    Sur ce, je vais aller débuter un petit voyage du côté du Japon à... Silent Hill ?!
    L’agence de voyage aurait-t-elle fait une erreur ?!
    jenicris posted the 10/12/2025 at 03:06 PM
    Battlefield 6
    cyr posted the 10/12/2025 at 03:17 PM
    Xenoblade X .....et je saute toute les cinématique.

    Je sais plus jusqu'ou j'étais aller sur wii u....mais je comprends pourquoi j'avais lâcher l'affaire a l'époque.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo