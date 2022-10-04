accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
10/12/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
179
kevisiano
(creator)
Vos jeux de la semaine ?
Silksong ? Hadès 2 ? Yotei ?
roivas
,
killia
,
kevinmccallisterrr
posted the 10/12/2025 at 02:04 PM by
kevisiano
comments (
17
)
kevinmccallisterrr
posted
the 10/12/2025 at 02:07 PM
Samorost 2
The Pedestrian
Dead in Vinland
Dead in Bermuda
Stardew Valley (coop)
Ghost Trick : Détective Fantôme
Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope
yanssou
posted
the 10/12/2025 at 02:13 PM
By sweet Carole exellente surprise ça change des AAA fade.
serve
posted
the 10/12/2025 at 02:14 PM
Zelda Twilight que j'ai re fini (j'avais oublié à qu'elle point il défonce BOTW)
Et je me lance dans Trail in the sky
killia
posted
the 10/12/2025 at 02:23 PM
Ayant perdu toute mes save PS4, j’ai recommencé Like a Dragon sur Steam Deck et c’est un régal.
Reprise de Trails in the Sky 1st, Tales of Graces f et Sonic Génération x Shadow sur Switch 2.
Et c’est clairement confortable de faire des petites sessions dessus.
pcsw2
posted
the 10/12/2025 at 02:24 PM
Armored core 6, final fantasy tactics sur sw2 , wreckfest 2 sur pc ainsi que bf6
roivas
posted
the 10/12/2025 at 02:26 PM
Dragon Age The Veilguard
FFT (version Switch + upgrade Switch 2)
Hell is US
Mario Galaxy
zekk
posted
the 10/12/2025 at 02:28 PM
Digimon
Absolum
FF6 GBA
marcelpatulacci
posted
the 10/12/2025 at 02:28 PM
Silent Hill F me harder, yeah right there
et Little Nightmare 3
snave
posted
the 10/12/2025 at 02:29 PM
Cette semaine pour moi c'était :
Trails in the Sky
Ghost of Yotei
Mario Galaxy 1 et 2
poker22
posted
the 10/12/2025 at 02:31 PM
Borderland 4; Battlefield 6 et Sonic criossword qui est un peu décevant
derno
posted
the 10/12/2025 at 02:48 PM
banjo kazooie sur le switch online, je m'étais lancé dans le toois que je n'avais jamais fais mais après une succession de passages relous et un level design que je trouvais sans génie j'ai voulu retenter le premier et il n'y a pas photos, il est bien mieux construit et malin que le deux qui lui se noie dans une surenchère mal maitrisé....j'en suis le premier surpris.
vivement l'arrivé de conker pour que je puisse lui aussi le découvrir.
fan2jeux
posted
the 10/12/2025 at 02:55 PM
bye sweet carol
shadowjago
posted
the 10/12/2025 at 02:57 PM
Bye sweet Carole j’adore
Gears reloaded bientôt le Platine
Silksong ou j’avance petit à petit je suis après la citadelle .
icebergbrulant
posted
the 10/12/2025 at 03:00 PM
Platine d’Atelier Reslierana, épisode plutôt sympathique à suivre, toujours aussi cool l’alchimie mais au fil du temps, les Ateliers sont de plus en plus simples je trouve, on est loin de la qualité des 1ers Ateliers (cf Rorona ou Meruru)
Sur ce, je vais aller débuter un petit voyage du côté du Japon à... Silent Hill ?!
L’agence de voyage aurait-t-elle fait une erreur ?!
jenicris
posted
the 10/12/2025 at 03:06 PM
Battlefield 6
cyr
posted
the 10/12/2025 at 03:17 PM
Xenoblade X .....et je saute toute les cinématique.
Je sais plus jusqu'ou j'étais aller sur wii u....mais je comprends pourquoi j'avais lâcher l'affaire a l'époque.
