Nouvelle affiche et trailer pour le film d'animation Scarlet et l’Éternité réalisé par Mamoru Hosoda (Belle, Mirai, Le Garçon et la Bête) qui sortira le 21 novembre au Japon et le 11 mars en France au cinéma.
SynopsisDans un royaume déchiré par la trahison, la princesse Scarlet voit son père, le roi, assassiné sous ses yeux. Animée par un désir incandescent de vengeance, elle tente de combattre les responsables du coup d’État, mais échoue tragiquement. À son réveil, Scarlet se retrouve prisonnière du Pays des Morts, un monde onirique où errent les âmes consumées par la haine ou le regret.
Là, les esprits qui renoncent à leur but disparaissent à jamais, effacés de toute existence. Refusant le néant, Scarlet s’engage dans une odyssée entre vie et mort, parcourant les méandres du temps pour retrouver son honneur, sa dignité et la vérité derrière le meurtre de son père. Entre lumière et ténèbres, son voyage résonne comme une symphonie tragique sur la rédemption et la volonté de ne pas abandonner son humanité.