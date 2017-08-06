Éditeur : FuturLab

Développeur : FuturLab

Genre : Simulation

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 23 Octobre 2025

Langues : Allemand / Anglais / Chinois / Coréen / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Portugais / Russe.

Ressortez votre nettoyeur haute pression et préparez-vous pour une expérience amusante et relaxante. Venez à bout de tous les types de saleté que vous rencontrerez et redonnez à Muckingham, et d'autres villes, leur éclat d'antan.