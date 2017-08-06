Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
PowerWash Simulator 2
name : PowerWash Simulator 2
platform : PC
editor : N.C
developer : FuturLab
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Multi] PowerWash Simulator 2 / Date de sortie
Simulation





Éditeur : FuturLab
Développeur : FuturLab
Genre : Simulation
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Allemand / Anglais / Chinois / Coréen / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Portugais / Russe.

Ressortez votre nettoyeur haute pression et préparez-vous pour une expérience amusante et relaxante. Venez à bout de tous les types de saleté que vous rencontrerez et redonnez à Muckingham, et d'autres villes, leur éclat d'antan.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=RrFexXPbVuM
