description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : FuturLab
Développeur : FuturLab
Genre : Simulation
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 23 Octobre 2025
Langues : Allemand / Anglais / Chinois / Coréen / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Portugais / Russe.
Ressortez votre nettoyeur haute pression et préparez-vous pour une expérience amusante et relaxante. Venez à bout de tous les types de saleté que vous rencontrerez et redonnez à Muckingham, et d'autres villes, leur éclat d'antan.