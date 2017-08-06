Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Heart Machine

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 11 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Par le développeur deIncarnez Luca, l'hôte, et Rehm, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d'une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n'est qu'en apprenant à vivre ensemble qu'ils pourront espérer survivre.