Digimon Story : Time Stranger
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Manga - Verse
10
Likes
Digimon Story Time Stranger : Trailer en musique
JV


Dans cette bande-annonce, découvrez le thème musical de Digimon Story: Time Stranger qui sortira le 3 octobre sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=VFF-soB2B-M
    posted the 09/20/2025 at 10:58 AM by yanssou
    comments (5)
    rbz posted the 09/20/2025 at 01:15 PM
    c'est fou la communication et l'investissement de bandai pour une prod qui va surement giga floppé en europe.

    En tout cas on sera la, la prod est de qualité
    ratchet posted the 09/20/2025 at 02:10 PM
    Digimon est condamné à rester dans l’ombre. Mais qualitativement c’est top.

    L’une de mes franchises favorites depuis que je suis gosse. Malgré un succès limité ils essayent certaines choses. Ils ont du mérite.

    Tellement hâte d’y jouer bon sang!
    rendan posted the 09/20/2025 at 02:24 PM
    Après Digimon Cybersleuth et Survive avaient tous les deux tapés le million+ d'exemplaires vendus ce qui est relativement honorable pour cette licence
    Time Stranger a toutes ses chances pour surprendre
    shambala93 posted the 09/20/2025 at 02:42 PM
    Day one ! Quel plaisir !
    rbz posted the 09/20/2025 at 03:14 PM
    rendan honorable oui mais Time stranger a couté beaucoup beaucoup plus cher sans parler de la communication.
    j'espère pour eux que les gens vont répondre présent.

    (je ne m'inquiète pas trop pour les usa , y'a une petit fanbase la bas.)
    mais plus pour le reste.
