Actu anime / manga et bien plus !
name :
Digimon Story : Time Stranger
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Media Vision
genre :
RPG
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
09/20/2025
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
363
visites since opening :
646265
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
Digimon Story Time Stranger : Trailer en musique
JV
Dans cette bande-annonce, découvrez le thème musical de Digimon Story: Time Stranger qui sortira le 3 octobre sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=VFF-soB2B-M
tags :
2
Likes
Who likes this ?
acegamer45
,
styx
posted the 09/20/2025 at 10:58 AM by
yanssou
comments (
5
)
rbz
posted
the 09/20/2025 at 01:15 PM
c'est fou la communication et l'investissement de bandai pour une prod qui va surement giga floppé en europe.
En tout cas on sera la, la prod est de qualité
ratchet
posted
the 09/20/2025 at 02:10 PM
Digimon est condamné à rester dans l’ombre. Mais qualitativement c’est top.
L’une de mes franchises favorites depuis que je suis gosse. Malgré un succès limité ils essayent certaines choses. Ils ont du mérite.
Tellement hâte d’y jouer bon sang!
rendan
posted
the 09/20/2025 at 02:24 PM
Après Digimon Cybersleuth et Survive avaient tous les deux tapés le million+ d'exemplaires vendus ce qui est relativement honorable pour cette licence
Time Stranger a toutes ses chances pour surprendre
shambala93
posted
the 09/20/2025 at 02:42 PM
Day one ! Quel plaisir !
rbz
posted
the 09/20/2025 at 03:14 PM
rendan
honorable oui mais Time stranger a couté beaucoup beaucoup plus cher sans parler de la communication.
j'espère pour eux que les gens vont répondre présent.
(je ne m'inquiète pas trop pour les usa , y'a une petit fanbase la bas.)
mais plus pour le reste.
citer un membre
