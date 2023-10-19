group information
Manga - Verse
Chainsaw Man L'arc de Reze : Ultime trailer et aperçu de son ending
Actu Manga / Anime


Chainsaw Man L'arc de Reze s'offre un dernier trailer et sortira le 22 octobre au cinéma. Son Ending "JANE DOE" est une collaboration entre Kenshi Yonezu et Hikaru Utada.




Synopsis Grâce aux nombreux morceaux de chair retrouvés sur le champ de bataille, suite à l’affrontement entre Denji et ses camarades face à Samouraï Sword et Akane Sawatari, l’enquête pour retrouver la trace du Démon-Flingue reprend de plus belle. Tandis que Power est temporairement prise en charge par Makima pour être sevrée de tout le sang qu’elle a ingurgité en affrontant les zombies, Denji se voit attribuer un nouvel équipier : l’hominidémon-requin !

Mais alors que son quotidien de démon-tronçonneuse reprend de plus belle, il fait la rencontre de Reze, une jeune femme aussi belle qu’attachante, qui semble étrangement s’intéresser à lui. Qui est-elle et que cherche-t-elle réellement ? Ce qui est sûr, c’est qu’au vu de l’attrait de Denji pour les femmes, mieux vaut espérer pour lui que cela ne soit pas un piège…
https://www.youtube.com/watch?v=qYcU41ew_BM&ab_channel=MAPPACHANNEL
    posted the 09/18/2025 at 08:37 PM by yanssou
