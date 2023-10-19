group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 09/12/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 356
visites since opening : 637760
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Chainsaw Man l'arc de Reze / Recap de la S1 et nouvelle BA
Animation Land




Tout le monde en veut à son cœur-tronçonneuse.
Découvrez pour la toute première fois, CHAINSAW MAN – LE FILM : L'ARC DE REZE, le 22 octobre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=GtfAUxl5EME
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    kakazu, burningcrimson, kadaj68800
    posted the 09/10/2025 at 05:00 PM by yanssou
    comments (1)
    kakazu posted the 09/10/2025 at 05:05 PM
    Ils ont mit le budget c'est vraiment propre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo