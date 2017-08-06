Éditeur : Raw Fury

Développeur : Lunar Software

Genre : Action/Aventure

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : Q4 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Espagnol / Chinois.

Dans une base lunaire abandonnée, dans un futur alternatif imaginé dans les années 80.La curiosité laisse place à l'instinct de survie quand le contact est brutalement rompu avec une base lunaire. Votre quête de réponses vous confronte à un ennemi convaincu que la plus grande menace, c'est vous. Chaque découverte vous plonge un peu plus dans l'inconnu, avec pour seule option de continuer d'avancer.