Éditeur : Raw Fury
Développeur : Lunar Software
Genre : Action/Aventure
Prévu sur PC/XSX/XOne
Date de sortie : Q4 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Espagnol / Chinois.
Dans une base lunaire abandonnée, dans un futur alternatif imaginé dans les années 80.
La curiosité laisse place à l'instinct de survie quand le contact est brutalement rompu avec une base lunaire. Votre quête de réponses vous confronte à un ennemi convaincu que la plus grande menace, c'est vous. Chaque découverte vous plonge un peu plus dans l'inconnu, avec pour seule option de continuer d'avancer.
PS : Directement dans le Gamepass à a sortie
