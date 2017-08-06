description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : PM Studios / Playtonic Friends
Développeur : Playtonic Games
Genre : Plateforme
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 9 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.
Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017), développé par les créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country.
Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !