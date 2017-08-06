Éditeur : PM Studios / Playtonic Friends

Développeur : Playtonic Games

Genre : Plateforme

Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 9 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.

Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017), développé par les créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country.Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !