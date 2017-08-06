Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Yooka Replaylee
name : Yooka Replaylee
platform : PC
editor : N.C
developer : Playtonic Games
genre : plates-formes
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
group information
L'univers de
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/01/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3844
visites since opening : 15350007
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Yooka-Replaylee / Date de sortie
Plateforme





Éditeur : PM Studios / Playtonic Friends
Développeur : Playtonic Games
Genre : Plateforme
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 9 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.

Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017), développé par les créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country.
Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=T1As5O96S4Q
    3
    Likes
    blackninja, gareauxloups, ouken
    posted the 08/29/2025 at 04:40 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    giru posted the 08/29/2025 at 05:05 PM
    J’ai envie d’y croire après les previews positives, mais j’y du mal à imaginer comment un jeu qui était relativement médiocre va bien pouvoir enfin être au niveau de ses aînés via ce remaster. J’attendrai les tests et une promo je pense.
    ouken posted the 08/29/2025 at 07:01 PM
    Très bon jeux j'ai adoré
    kinectical posted the 08/29/2025 at 08:01 PM
    giru à voir les preview et tout ce que j’ai vue le jeu a l’air d’avoir vraiment gommer les mauvais truc genre le manque de contenu et aussi d’un autre côté le manque de variété dans le gameplay en plus le prix est vraiment attirant
