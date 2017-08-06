description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Team17
Développeur : Observer Interactive
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/NS2
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Néerlandais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois.
Un jeu d’exploration d’écosystèmes façon Metroidvania !
Prenez le contrôle d’un astromobile LAÏKA, capturez et étudiez des créatures extrahumaines, accomplissez des quêtes pour les autres astromobiles et tissez des liens avec l’être humain qui vous accompagne au fur et à mesure que vous révélez les anciens mystères de la planète Terra II !