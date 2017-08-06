Éditeur : Team17

Développeur : Observer Interactive

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/NS2

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Néerlandais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Chinois.

Un jeu d’exploration d’écosystèmes façon Metroidvania !Prenez le contrôle d’un astromobile LAÏKA, capturez et étudiez des créatures extrahumaines, accomplissez des quêtes pour les autres astromobiles et tissez des liens avec l’être humain qui vous accompagne au fur et à mesure que vous révélez les anciens mystères de la planète Terra II !