Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Bye Sweet Carole
2
Likers
name : Bye Sweet Carole
platform : PC
editor : Just for Games
developer : Little Sewing Machine
genre : Aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/23/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3837
visites since opening : 15315175
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Bye Sweet Carole / Date de sortie
Aventure




Éditeur : Maximum Entertainment
Développeur : Little Sewing Machine
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 9 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la dernière piste connue de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment échappé à Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=uPc5ya2f_Y0
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    sonilka, gareauxloups, gankutsuou, kevinmccallisterrr, zevoodoo
    posted the 08/21/2025 at 08:40 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    kujotaro posted the 08/21/2025 at 09:48 PM
    Sublime.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo