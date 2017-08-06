Éditeur : Maximum Entertainment

Développeur : Little Sewing Machine

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 9 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la dernière piste connue de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment échappé à Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...