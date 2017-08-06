description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Maximum Entertainment
Développeur : Little Sewing Machine
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : 9 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.
La jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn, également connu sous le nom de "Old Hat", se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d'un certain "French", Lana décide de suivre la dernière piste connue de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment échappé à Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d'ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla...