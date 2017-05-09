Le pré-téléchargement de Gears Of War Reloaded est disponible
Comme l'a souligné XboxEra, Gears of War: Reloaded est désormais disponible en pré-chargement sur Xbox Series X|S et PC. Avec un poids de 68,43 Go, les joueurs qui ont précommandé le jeu ou qui disposent d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate peuvent déjà télécharger le jeu. Sur PC Windows, les fichiers de pré-chargement pèsent un peu plus de 70 Go et peuvent être téléchargés via l'application Xbox PC. De cette façon, les joueurs peuvent s'assurer une installation rapide lorsque Gears of War: Reloaded sortira le 26 août.
Gears Of War Reloaded dévoile sa liste de succès
Grace a True Achievement je peux vous dévoiler les succès ( et trophées) de Gears of War: Reloaded ! La version remasterisée, qui sortira le 26 Aout sur Xbox X|S, PC et PlayStation 5 et sera disponible dans le Xbox Game Pass.
Il y a 56 succès à débloquer, pour un total de 1 250 points Gamerscore.
- Évasion de prison : Terminé le didacticiel dans n'importe quel niveau de difficulté 10G
- Bienvenue dans l'escouade Delta 20G
- Cole ? Comme dans Cole Train ? : Sauvé Augustus Cole dans la Maison des Souverains 20G
- Oui, oui, câlin collectif : Sauvé Damon Baird de la Tombe de l'Inconnu 20G
- Mon amour pour toi est comme un camion : Tu as tué le Berserker dans la Tombe de l'Inconnu 20G
- Plus de faveurs : Tu as conclu un accord avec Franklin 20G
- Lumières, action ! : Tu as utilisé le projecteur pour te protéger des Kryll 20G
- Embarquer Laverne pour une balade : Tu as récupéré la Junker à la station-service de Chap 20G
- Le plus gros trou électronique : Défendu la colonie échouée et pris la direction de l'usine d'imulsion de Lethia 20G
- Ça sent bon aussi... : Retrouvé Baird et Cole à l'intérieur de l'usine d'imulsion 20G
- C'est l'heure, le spectacle commence : Delta est descendu dans les mines 20G
- Doigts cassés : Tué un Corpser 20G
- Acoustique mortelle : Déploiement du résonateur sonique 20G
- Je te vois ! : Repérage de 100 ennemis aboutissant à une mise à mort assistée en mode Versus 10G
- La chute du faucon : Delta a trouvé un hélicoptère abattu 20G
- Fry Up With a Side of Greens Tuer un Berserker dans la serre
- Connaître un endroit comme sa poche : Découverte du laboratoire secret d'Adam 20G
- YEEEEHAAAAA ! : Évasion du Brumak 20G
- Recharge : Restauration de l'alimentation électrique du pont 20G
- Marcus ? C'est toi ? : Restauration des communications avec le centre de contrôle 20G
- Thérapie de choc : Élimination du Brumak 20G
- Tous à bord ! Euh... Nous sommes à bord ! : Embarquement dans le train 20G
- Une vengeance bien méritée : Défaite du général RAAM 20G
- Mercenaire : Terminé tous les actes en difficulté Casual 50G
- Mercenaire classique : Terminé tous les actes en difficulté Normal 50G
- Soldat : Terminé tous les actes en difficulté Hardcore 50G
- Commando : Terminé tous les actes en difficulté dément 75G
- Le temps des souvenirs : Récupéré 11 plaques CGU 10G
- Lié par l'honneur : Récupéré 22 plaques CGU 20G
- Pour les morts : Récupéré les 33 plaques CGU 30G
- Zen et l'art du rechargement : Réalisé 25 rechargements éclairs parfaits 10G
- Zen et l'art, partie 2 : Réalisé 5 rechargements éclairs parfaits d'affilée 20G
- Clusterluck : Tué 3 ennemis à la fois 10 fois différentes 30G
- Curieux de Dom : Terminé 1 chapitre en mode coopératif 10G
- Domination : A terminé 10 chapitres différents en mode coopératif 20G
- Je ne peux pas te quitter, Dom : A terminé tous les actes en mode coopératif 30G
- Frères jusqu'à la fin : A vaincu le général RAAM en mode coopératif sur le niveau dément sans qu'aucun des deux joueurs ne soit mis a terre 10G
- lecteur : A lu une bande dessinée en entier 10G
- Ne meurs pas : Tu as ressuscité 100 coéquipiers en mode multijoueur Versus 20G
- N'oublie jamais tes débuts : Tu as terminé une partie en mode Versus 20G
- Ne déteste pas le joueur : Tu as terminé avec le plus grand nombre de points dans une partie en mode Versus 10G
- Mélange les genres : Tu as remporté une partie dans chaque type de jeu en mode Versus 20G
- Le tour du monde : Tu as remporté une partie sur chaque carte en mode Versus 30G
- Tu ne peux pas me toucher : Tu as gagné 10 matchs multijoueurs sans perdre une seule manche 20G
- Sérieusement... : Tu as tué 10 000 personnes dans des matchs multi-joueurs 50G
- C'EST ! C'EST ! ANNEX ! : Tu as terminé 100 matchs en ligne basés sur des rings, en capturant 3 objectifs à chaque fois 40G
- La puissance du noob : Gagner 20 rounds en ligne basés sur des anneaux en éliminant l'équipe adverse 30G
- CGU : Gagner 25 matchs dans le mode 2 VS 2 20G
- Niveau 5 : Atteindre le niveau 5 5G
- Niveau 10 : Atteindre le niveau 10 10G
- Niveau 25 : Atteindre le niveau 25 25G
- Re-up : Atteindre le niveau 100 et re-up 20G
- Bricoleur : Tuez un ennemi avec chaque arme dans Versus 25G
- Donnez-moi un skin : Jouez une partie Versus avec un skin d'arme personnalisé 10G
- Mieux vaut tard que jamais : Remportez 25 matchs en Team Deathmatch 20G
- Whack-A-Grub : Fermez les 4 puits d'émergence autour de la fontaine dans= sans qu'aucun Locuste n'émerge complètement 10G
Gears Of War Reloaded sort le 26 aout sur Xbox, PC, Playstation 5 et Day One dans le Xbox Game Pass
D’ailleurs faudrait que l’on se fasse un groupe pour les gars de GK qui voudraient se faire des game ensemble!