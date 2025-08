Avec la présentation d'Armor King, Bandai Namco a aussi révélé le prochain et dernier personnage du passe saisonnier en court : Miary Zo.Originaire de Madagascar, cette combattante est une adoratrice des animaux et a appris les art martiaux en les regardant. Elle mélange le Moraingy avec plusieurs art martiaux africains.Miary Zo sera disponible sur TEKKEN 8 cet hiver avec son stage Baobab Horizon.

posted the 08/04/2025 at 08:05 AM by masharu