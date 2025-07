Actualité

Avec la collaboration entre ses 2 IP, Shift Up avait également annoncé le rerun de la collaboration avec NieR: Automata dans le jeu Goddess of Victory: NIKKE, initialement lancée en septembre 2023. Les joueurs qui ont raté ou sont venus après la fin de collaboration avec le jeu de Square Enix vont pouvoir tenter d'obtenir les 2 androïdes 2B et A2 ainsi que leur costumes durant ce mois juillet pendant 3 semaines.Mais ce n'est pas tout, car comme avait bien leaké le magasine Famitsu sur son site web le mois dernier, 2B et A2 reviendront avec un nouveau costume maillot de bain pour chacune. Voici un premier aperçu :Le maillot de bain "YoRHa" pour 2B sera disponible dans le passe saisonnier (24€), alors que celui de A2 sera offert aux joueurs qui se connecteront au jeu pendant 21 jours.Alors, vous êtes Team 2B ou Team A2