Lazarus , un des animes les plus attendu est en fait une véritable déception voir une vraie perte de temps. Le pitch de départ avait pourtant du potentiel mais en seulement 13 épisodes on ne peut pas faire de miracle , l’anime est générique au possible avec des personnages cliché , je peine à trouver un attachement envers eux , surtout envers le personnage principal Axel qui a part faire des acrobaties pour se sortir de n’importe quelle situation , est assez oubliable. Aussi oubliable que son univers et ces couleurs ternes et grisâtres , son scénario bourré d’incohérence peine à convaincre.



Bien qu’il m’a fait rire dans certaines scènes grotesques et irréalistes , Lazarus est ennuyeux dans sa forme comme dans son fond, l’impression qu’il suit un cahier des charges très précis d’un blockbuster américain. Le réalisateur Watanabe ( Samurai Champloo , Cowboy Bepop) nous a habitué à beaucoup mieux, ces précédentes réalisations étaient pleines de créativité, ici elle est proche de zéro tant la proposition est fade sans aucune saveur.



Son animation, assurée par Mappa est tout juste potable, c’est beau dans certaines scènes contemplatives, mais ça reste moyen tout le long. Les musiques Jazzy sont plutôt bonnes même si j’ai cette impression qu’elles ne collent pas vraiment au ton sérieux de l’univers et des personnages.



Je ne retiendrai pas grand-chose de Lazarus tant cela sonne faux, une anime prometteur sur le papier, mais une vraie déception dans sa proposition.