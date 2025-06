Premier visuel pour le film d'animation Ghost signé par Shingo Natsume (Sonny Boy, One Punch Man saison 1) au studio MADHOUSE. Ce long métrage inédit qui sortira en 2027 met en avant la protagoniste Nike qui se rebelle face à un monde absurde, déterminée à protéger le « ciel étoilé ».

Nouveau visuel et trailer pour l'anime original Onmyo Kaiten Re:Birth Verse qui commencera à partir du 2 juillet sur Crunchyroll.

Les Samouraïs de l’Éternel, un anime diffusé au début des années 90 au club Dorothée aura droit à une suite nommée Yoroi Shin Den Samurai Troopers qui est prévu en janvier 2026.



Un premier visuel et teaser ont été dévoilés, Yoichi Fujita réalise le projet au studio Sunrise.

Golden Kamui revient dans un épisode spécial de 30 min qui adaptera les chapitres 102 et 228 du manga. Golden Kamuy : Inazuma Goutou to Mamushi no Ogin / Shimaenaga sortira prochainement le 17 octobre au Japon.

Le manga Gen d'Hiroshima aura droit à une réédition par l'éditeur du Tripode. Prévu en 10 volumes, les deux premiers tomes sortiront le 2 octobre au prix de 13.80 € chacun.

Après le retour du Roi Leo, au tour du manga Princesse Saphir du même auteur de sortir en édition prestige par Delcourt/Tonkam, qui est prévu pour cet hiver en librairie.

La saison 2 de Dandadan s'offre deux nouvelles publicité avec un extrait de son Ending. Toujours prévu le 3 juillet sur Crunchyroll, Netflix, ADN.

Nouveau trailer pour le film d'animation Lupin III la Lignée immortel qui présente ces protagonistes. Le film sortira le 27 juin au Japon et plus tard en France.

A l'occasion du festival d'Annecy 2025, Pixar dévoile un premier concept art pour le film d'animation Gatto dirigé par Enrico Casarosa (Luca) qui est prévu en été 2027. Ce long métrage inédit nous plonge dans les aventures d'un chat nommé Neron qui vit un quotidien très difficile dans une ville de Venise entourée par de l'eau. Passionné par la musique, Neron rencontrera par la suite une jeune violoniste, ce futur lien d'amitié sera le cœur du récit.



Par ailleurs, le style du film adoptera un mélange entre de l'aquarelle et une esthétique peinte à la main.

Quelques nouvelles pour Toy Story 5 (aka l'épisode de trop..), prévu l'été prochain, Pete Docter le directeur artistique dévoile l'antagoniste LilyPad, une tablette pour enfant qui fera face au jouets emblématiques de la série.



"Avec Toy Story 5, nous explorons comment les jouets traditionnels affrontent un monde où la technologie domine l’attention des enfants"



Buzz, et Woody feront leur retour dans cette intrigue avec une Jessie un peu plus mise en avant.