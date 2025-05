Ancien chef de gang et délinquant notoire respecté par ses pairs, Eikichi Onizuka, 22 ans, aspire contre toute attente à devenir enseignant. Sa principale motivation ? Conquérir les plus belles lycéennes. Mais sa désillusion est profonde lorsqu’on lui attribue la gestion d’une classe les plus turbulentes de l’établissement. Loin de se décourager pour autant, ce professeur aux méthodes peu conventionnelles et à l’humour graveleux va devoir mettre à profit toute sa bienveillance pour remettre sur le droit chemin ses élèves.