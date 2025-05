Actualité









Microïds a annoncé ce dimanche le remaster du premier Syberia pour cette fin d'année sur PS5, XS et PC. Pas de trailer (seulement des screenshots), mais on a un premier visuel du keyart avec l'héroïne Kate Walker avec l'automate Oscar. Je vous mets l'original en comparaison.Autant Joanna Dark avec le prochain Perfect Dark pouvait faire "MILF" (un personne d'âge mûr en gros...) et j'étais bien seul à défendre son menton, autant Kate Walker sur le premier opus, je ne sais pas. Après je ne connais la série que de nom, et en regardant le dernier opus (The World Before) c'est vrai que son visage était déjà plus "prononcé" je dirais, ça a l'air de faire parti de son design d'origineLe communiqué de Microids sur le site officiel : https://www.microids.com/fr/syberia-remastered/