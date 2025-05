La saison 2 d'Ao Ashi est confirmée et s'offre un premier visuel pour une diffusion courant 2026 au Japon. Le studio Production I.G qui a réalisé la première saison laisse sa place au studio TMS Entertainment (Dr Stone, Détective Conan)

La saison 3 de Arknights Rise From Ember dévoile un nouveau visuel pour une diffusion le 4 juillet sur Crunchyroll.

Nouveau visuel et trailer pour l'anime Detectives These Days Are Crazy qui est prévu en juillet.

Premiere affiche pour l'anime Les Allumés du Conseil qui est en cours de production. Naoyuki Tatsuwa réalise le projet au studio d’animation Passione.

Nouveau trailer pour l'anime Bullet/Bullet, qui débutera le 16 juillet sur Disney+ et continuera le 13 août pour les épisodes 9 à 12.

Après la réédition de Xxxholic, Tokyo Babylon fait aussi son retour dans une nouvelle édition avec un premier tome prévu le 2 juillet au prix de 8.50€.

Goldorak revient en manga aux éditions Isan Manga, une réédition du one shot de 1975 qui était déjà sortit en 2015 aux éditions Black Box. Cette édition se divisera en deux versions, l'une l'édition standard (version Goldorak) proposera les noms des personnages et des attaques de l’adaptation française de l'animé, l'autre nommée Originale name Édition (version Grendizer) aura les noms des personnages et des attaques adaptés du japonais d'origine. Prévu le 3 octobre en grand format deluxe au prix de 34,99€ chacun.

Kurokawa dévoile l'édition française du manga Moscow 2160 scenarisé par Kumo Kagyu (Goblin Slayer), le premier volume est prévu le 11 septembre au prix de 7,95€.

Au tour de Kana de dévoiler une nouveauté dans son catalogue, il s'agit du récent Mujina Into The Deep d'Inio Asano (Solanin,Bonne-nuit-Punpun,Dead Dead Demon's DeDeDeDe Destruction) qui est prévu en octobre chez nous.

Netflix dévoile un premier trailer pour le film d'animation coréen "Juste l'espace entre nous" qui arrive le 30 mai sur la plate-forme. Le film sera proposé en doublage fr ou avec sous titres.